6 июня
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Автоновости

Нежность и страсть. Красный BMW X6 в окружении алых роз продают за 5,5 млн рублей в Барнауле

Красный BMW X6 2017 года выпуска продают за 5,5 млн рублей в Барнауле.

BMW X6 продают за 5,5 млн рублей в Барнауле
BMW X6 продают за 5,5 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

BMW X6 в ярко-красном цвете выглядит роскошно. Обтекаемые, мягкие формы удачно сочетаются с резкими, агрессивными гранями. Он напоминает букет алых роз, которые отличаются нежными лепестками и острыми шипами.

Салон обтянут кожей коричневого цвета. Мест в машине пять, каждое с подогревом, охлаждением и электрорегулировкой в восьми направлениях с памятью.

В системе управления автомобилем включены распознавание дорожных знаков, автоматический дальний свет, четыре камеры на 360 градусов. А также бесключевой доступ и отпирание автомобиля.

У BMW X6 дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 313 лошадиных сил.

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