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Автоновости

Никто и не заметил. Как подорожали автомобили в России

За первую половину 2021 года российские автомобили подорожали примерно на 7%. Эксперты отмечают, что рост цен на новые машины продолжается до сих пор. К этому ведет инфляция, нестабильный курс рубля и дефицит транспортных средств у самих производителей, пишет Njcar.ru.

Новый Volkswagen Touareg.
Новый Volkswagen Touareg.
архив Автоцентра АЕМ

За первые шесть месяцев нынешнего года особенно заметно выросли в цене премиальные автомобили — их ценник в среднем увеличился на 20%.

Люксовые модели сильнее других ощутили на себе нехватку комплектующих, поскольку из-за отсутствия необходимых деталей многие заводы были вынуждены значительно сокращать объемы производства и выпускать более бюджетные машины.

При этом, по словам специалистов, дилеры не повышают цены резко и непредвиденно, наоборот, на рынке зафиксировано постепенное и последовательное увеличение стоимости автомобилей. И если некоторые бренды обновили прайс-листы только один раз за полгода, то другие уже успели поднять ценник три-чеыре раза за те же шесть месяцев.

Так, модельный ряд Volkswagen подорожал примерно на 6−9%, BMW — на 7−10%, Volvo и Kia тоже добавили к привычной стоимости машин около 10%. Mercedes-Benz пока удается сдерживать рост на отметке в 2%, Mini и Suzuki остановились на увеличении цены только на 5%.

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