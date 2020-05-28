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28 мая
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Автоновости

Nissan прекратил производство автомобилей в России

Японский автоконцерн Nissan принял решение о закрытии нескольких зарубежных заводов, в том числе по сборке бренда Datsun в России, пишет РИА «Новости».

Автомобиль Nissan
Автомобиль Nissan
СС0

Nissan также «выйдет» из Южной Кореи. Такие решения упомянуты в программе трансформации и устойчивого роста компании до 2023 года.

«В рамках четырехлетнего плана Nissan примет решительные меры для трансформации своего бизнеса путем оптимизации неприбыльных операций и избыточных объектов наряду со структурными реформами», — сообщил автоконцерн.

Nissan Motor — крупнейший производитель автомобилей в Японии. Компания основана в 1933 году и входит в состав альянса Renault — Nissan — Mitsubishi. Производит автомобили брендов Nissan, Infiniti и Datsun.

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