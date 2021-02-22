Ночную парковку запретят на нескольких улицах Барнаула

С 22 февраля начнет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта в ночное время, на следующих участках:
- нечетной стороне ул. Молодежной, от проспекта Ленина до строения № 7 по ул. Молодежной;
- на четной стороне проезда Канатного, от ул. Нагорной до строения № 83кЗ по проезду Канатному.
Делается это в целях беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники. Возможно введение ограничений и на дополнительных участках, если возникнут трудности с уборкой снега.
Снегоуборка онлайн
На официальном сайте Барнаула есть ссылка на данные системы ГЛОНАСС МБУ «Автодорстрой». Перейдя по ней, каждый житель города может наблюдать за передвижением дорожной техники в режиме реального времени.