Ночную парковку запретят на нескольких улицах Барнаула

С 22 февраля в Барнауле вводятся ночные ограничения на остановку и стоянку транспорта, рассказали в пресс-службе городской администрации.

С 22 февраля начнет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта в ночное время, на следующих участках:

нечетной стороне ул. Молодежной , от проспекта Ленина до строения № 7 по ул. Молодежной;

от проспекта Ленина до строения № 7 по ул. Молодежной; на четной стороне проезда Канатного , от ул. Нагорной до строения № 83кЗ по проезду Канатному.

Делается это в целях беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники. Возможно введение ограничений и на дополнительных участках, если возникнут трудности с уборкой снега.

Снегоуборка онлайн

На официальном сайте Барнаула есть ссылка на данные системы ГЛОНАСС МБУ «Автодорстрой». Перейдя по ней, каждый житель города может наблюдать за передвижением дорожной техники в режиме реального времени.