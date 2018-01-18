Ночью в Барнауле столкнулись две иномарки, пострадала девушка

В Барнауле ночью 17 января столкнулись две иномарки. Пассажирку одного из автомобилей увезли в больницу, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
ДТП. Фото : Иван Лысов в vk.com/barneos22.
ДТП. Фото : Иван Лысов в vk.com/barneos22.
ДТП,. Фото : Денис Бравков в vk.com/barneos22.
ДТП,. Фото : Денис Бравков в vk.com/barneos22.
ДТП,. Фото : Денис Бравков в vk.com/barneos22.
ДТП,. Фото : Денис Бравков в vk.com/barneos22.
ДТП произошло около 00:50 на Павловском тракте. Автомобиль Nissan Tiida под управлением 41-летнего мужчины столкнулся с машиной BMW, за рулем которого был 22-летний водитель.
В результате аварии травмы получила 22-летняя пассажирка BMW. Девушке оказали помощь в больнице и госпитализировали.
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