Ночью в Барнауле столкнулись две иномарки, пострадала девушка

ДТП. Фото : Иван Лысов в vk.com/barneos22. ДТП. Фото : Иван Лысов в vk.com/barneos22. ДТП,. Фото : Денис Бравков в vk.com/barneos22. ДТП,. Фото : Денис Бравков в vk.com/barneos22. ДТП,. Фото : Денис Бравков в vk.com/barneos22. ДТП,. Фото : Денис Бравков в vk.com/barneos22.

ДТП произошло около 00:50 на Павловском тракте. Автомобиль Nissan Tiida под управлением 41-летнего мужчины столкнулся с машиной BMW, за рулем которого был 22-летний водитель.

В результате аварии травмы получила 22-летняя пассажирка BMW. Девушке оказали помощь в больнице и госпитализировали.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.