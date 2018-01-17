В Алтайском крае Toyota на скорости влетела в ограждение. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Алтайском крае Toyota на скорости влетела в ограждение. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Алтайском крае Toyota на скорости влетела в ограждение. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Алтайском крае Toyota на скорости влетела в ограждение. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.

ДТП произошло около 22 часов. Автомобиль Toyota Mark II под управлением 47-летнего водителя врезался в перильное ограждение. В результате аварии никто не пострадал.

На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. У Toyota смята передняя часть

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