В Рубцовске поздно вечером 16 января автомобиль Toyota Mark II врезался в ограждение, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевой ГИБДД.
В Алтайском крае Toyota на скорости влетела в ограждение. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае Toyota на скорости влетела в ограждение. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае Toyota на скорости влетела в ограждение. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае Toyota на скорости влетела в ограждение. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
ДТП произошло около 22 часов. Автомобиль Toyota Mark II под управлением 47-летнего водителя врезался в перильное ограждение. В результате аварии никто не пострадал.
На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. У Toyota смята передняя часть
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.