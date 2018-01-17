На Алтае обсуждают опасный обгон водителя автобуса на трассе Барнаул-Бийск

Очевидцы выложили в интернет видео с автомобильного регистратора, который записал, как рейсовый пассажирский автобус обгонял целую колонну легковушек при практически нулевой видимости на трассе. Инцидент произошел на Чуйском тракте между Барнаулом и Бийском 16 января, на следующий день запись выложили в паблике "Инцидент Бийск".
Комментаторы осудили поведение водителя. По мнению большинства, человек за рулем автобуса подверг риску жизнь и здоровье пассажиров.
Отметим, накануне сотрудники ГИБДД в Алтайскому краю предупреждали: на федеральной трассе Р-256 (Чуйский тракт) в Бийском и Первомайском районах ожидается наиболее неблагоприятная обстановка. Госавтоинспекция попросила водителей быть внимательными на дороге, соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.
Год назад на этом же отрезке трассы в метель при похожих обстоятельствах произошло страшное ДТП. Два автобуса столкнулись вечером 4 января 2017 года, на 235-м километре Чуйского тракта в районе поселка Украинского Косихинского района. Погибли три человека, 29 получили травмы. Виновник аварии получил два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.