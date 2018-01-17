На Алтае обсуждают опасный обгон водителя автобуса на трассе Барнаул-Бийск

На трассе Р-256 автобус в метель обгоняет попутные машины. 16 января 2018 года. Фото : скрин с видео, опубликованного на vk.com/incident_22. На трассе Р-256 автобус в метель обгоняет попутные машины. 16 января 2018 года. Фото : скрин с видео, опубликованного на vk.com/incident_22. Опасный обгон автобуса на трассе Барнаул-Бийск. Фото : vk.com/incident_22. На трассе Р-256 автобус в метель обгоняет попутные машины. 16 января 2018 года. Фото : скрин с видео, опубликованного на vk.com/incident_22. На трассе Р-256 автобус в метель обгоняет попутные машины. 16 января 2018 года. Фото : скрин с видео, опубликованного на vk.com/incident_22. На трассе Р-256 автобус в метель обгоняет попутные машины. 16 января 2018 года. Фото : скрин с видео, опубликованного на vk.com/incident_22. На трассе Р-256 автобус в метель обгоняет попутные машины. 16 января 2018 года. Фото : скрин с видео, опубликованного на vk.com/incident_22.

Комментаторы осудили поведение водителя. По мнению большинства, человек за рулем автобуса подверг риску жизнь и здоровье пассажиров.

Отметим, накануне сотрудники ГИБДД в Алтайскому краю предупреждали: на федеральной трассе Р-256 (Чуйский тракт) в Бийском и Первомайском районах ожидается наиболее неблагоприятная обстановка. Госавтоинспекция попросила водителей быть внимательными на дороге, соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

Год назад на этом же отрезке трассы в метель при похожих обстоятельствах произошло страшное ДТП. Два автобуса столкнулись вечером 4 января 2017 года, на 235-м километре Чуйского тракта в районе поселка Украинского Косихинского района. Погибли три человека, 29 получили травмы. Виновник аварии получил два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

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