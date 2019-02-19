Новая «Нива»: как выглядит Lada 4×4 Vision и когда начнут продавать автомобиль

Как будет выглядеть новая «Нива»?
Прототип новой «Нивы», который показали на автосалоне, выполнен в фирменном X-стиле («икс"-стиле) Lada. У выставочного образца 21-дюймовые колеса, 5-спицевые двухцветные диски и большое панорамное стекло на крыше. Задние двери закамуфлированы, говорится на официальном сайте автопроизводителя.
«В основе концепт-кара LADA 4×4 VISION заложена реинкарнация философии нашего легендарного инструмента по преодолению бездорожья», — отмечает пресс-служба завода «АвтоВАЗ».
Прототип автомобиля Lada 4×4 Vision оснащен цифровой панелью приборов с интегрированными оффлайн и онлайн сервисами. Интерьер отделан экокожей, текстилем и дополнен атмосферной подсветкой салона.
Когда начнутся продажи новой «Нивы» в России?
Во время презентации на автосалоне представители завода уточнили, что прототип Lada 4×4 Vision — только видение того, каким мог бы быть серийный внедорожник нового поколения, пишет kolesa.ru.
СМИ приводят много противоречивых данных о цене и дате начала производства Lada 4×4 Vision. По словам шеф-дизайнера «АвтоВАЗа» Стива Маттина, новая «Нива» появится на конвейере не раньше 2022 года, передает auto.rambler.
На официальном сайте опубликована информация только о концепте автомобиля. Цена и дата начала серийного производства неизвестны.