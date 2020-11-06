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6 ноября 2°C
Автоновости
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Новая OCTAVIA A8: Экстерьер, дизайн и SIMPLY CLEVER решения. Продуктовый обзор

В передней части расположена классическая для OCTAVIA усиленная решетка радиатора с яркой хромированной рамкой, которая притягивает взгляды. Рядом с решеткой расположены передние фары, которые дизайнерам удалось сделать узкими благодаря светодиодной технологии.

Новая ŠKODA OCTAVIA.
Новая ŠKODA OCTAVIA.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Передние светодиодные противотуманные фары были полностью переработаны, чтобы придать облику автомобиля дополнительную легкость.

Топовая комплектация Style Plus получилась особенно элегантной благодаря изысканной хромированной линии, огибающей и соединяющей передние противотуманные фары.

Больше подробностей об абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA смотрите в нашем видео!

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

  • ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
  • СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru

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