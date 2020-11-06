Новая OCTAVIA A8: Экстерьер, дизайн и SIMPLY CLEVER решения. Продуктовый обзор

Передние светодиодные противотуманные фары были полностью переработаны, чтобы придать облику автомобиля дополнительную легкость.
Топовая комплектация Style Plus получилась особенно элегантной благодаря изысканной хромированной линии, огибающей и соединяющей передние противотуманные фары.
Больше подробностей об абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA смотрите в нашем видео!
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