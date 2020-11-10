Новая OCTAVIA: интерьер и мультимедийные системы. Продуктовый обзор

Новая OCTAVIA оснащается информационно-развлекательными системами третьего поколения (MIB3). Самое значительное отличие с точки зрения дизайна от предыдущего поколения OCTAVIA состоит в том, что дисплей информационно-развлекательной системы расположен выше — в поле зрения водителя.

То есть дисплей, реализованный в формате планшета, расположен в верхней части передней панели и является ее неотъемлемой частью.

Все версии дисплеев информационно-развлекательной системы получили «стеклянное» исполнение с полностью глянцевой черной поверхностью панели управления информационно-развлекательной системы.

Смотрите наше видео, в нем мы расскажем больше о мультидийных системах и интерьере новой ŠKODA OCTAVIA!