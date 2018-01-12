Новые автомобили LADA ощутимо подорожали

Эксперты провели мониторинг рекомендованных производителем цен. Результат показал, что, в частности, модификации внедорожника LADA 4х4 выросли в цене на 8-17 тыс. рублей. Например, на 8 тыс. рублей подорожали 3- и 5-дверные LADA 4x4 в базовых комплектациях "Стандарт". Теперь цена на них начинается с 484 и 529 тыс. рублей соответственно.

Самая "прокачанная" 4x4 Bronto в фирменном цвете "Камуфляж" теперь оценивается в 757 тыс. рублей. Цены на все версии адаптированной для города модификации Urban выросли на 14 тыс. рублей. С января цена за такой 3-дверный внедорожник стартует с отметки 547 тыс. рублей.

Также стали менее доступными все варианты исполнения и комплектации модели LADA Vesta. Минимальная стоимость седана поднялась до 570 тыс. рублей. Это на 15 тыс. дороже, чем было в декабре 2016 года.

Самый "богатый" седан Exclusive с "роботом" и 122-сильным мотором 1,8 л поднялся в цене на 36 тыс. рублей и добрался до отметки 824 тыс. рублей.

Универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross подорожали на 19 тыс. рублей в комплектациях Luxe/Multimedia и Luxe/Prestige. Остальные комплектации поднялись в цене на 15 тыс. рублей. Теперь Vesta в кузове "универсал" можно приобрести по цене от 655 до 824 тыс рублей, а Vesta SW Cross - от 771 до 867 тыс. рублей.

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