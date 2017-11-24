Кубинские таксисты будут "бомбить" на новых Lada

Автозавод "ИжАвто" выпустил первую партию такси LADA Vesta для Кубы. Об этом сообщил гендиректор предприятия Михаил Рябов, передает ТАСС.
По словам Рябова, завод изготовил 320 седанов. Их окрасили в яркий желто-оранжевый цвет. До декабря все машины отправятся на Кубу. Гендиректор завода уверен, что в 2018 году поставки автомобилей в эту страну продолжается.
Отметим, что Lada Vesta поставляется в том числе на экспорт в страны Евросоюза. Благодаря этой модели европейские продажи продукции АВТОВАЗа в 2017 году растут.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.