Кубинские таксисты будут "бомбить" на новых Lada

По словам Рябова, завод изготовил 320 седанов. Их окрасили в яркий желто-оранжевый цвет. До декабря все машины отправятся на Кубу. Гендиректор завода уверен, что в 2018 году поставки автомобилей в эту страну продолжается.

Отметим, что Lada Vesta поставляется в том числе на экспорт в страны Евросоюза. Благодаря этой модели европейские продажи продукции АВТОВАЗа в 2017 году растут.

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