Новые автомобили по обновленной программе господдержки для всех медицинских работников

Для тех, кто долгое время думал о покупке нового автомобиля и не мог на это решиться — сейчас наступило самое время. Принцип работы программы остался тем же — вы можете ей воспользоваться при покупке нового автомобиля в кредит. Госпрограмма действует на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta.
- Семьи с 1 и более несовершеннолетним ребенком (ранее было 2 и более).
- Все медицинские работники, официально работающие в любом медицинском учреждении (ранее этого условия не было).
- Владельцы автомобилей любых марок старше 6 лет при сдаче своего автомобиля в трейд-ин (ранее этого условия не было).
- Любой гражданин, приобретающий свой первый автомобиль (сохранено без изменений).
Покупатель, попадающий в одну из этих категорий, получает скидку за счет государства в размере 10% от стоимости нового автомобиля. Если ранее действовало ограничение стоимости нового автомобиля в сумме до 1 млн.руб., то на данный момент лимит увеличен до 1,5 млн.руб. Это означает, что предоставляемая скидка в размере 10% от финальной стоимости автомобиля теперь может составлять сумму до 150 000 рублей.
Как пояснили в Автоцентре АНТ, с учетом анонсированных улучшений и расширений условий госпрограммы — бестселлеры продаж Hyundai Solaris и Hyundai Creta станут еще доступнее широкому кругу населения Алтайского края.
Так, например, для всех указанных в госпрограмме категорий клиентов Hyundai Creta в предмаксимальной комплектации стоимостью 1460000 руб. станет дешевле на 146 000 рублей., а при условии сдачи своего автомобиля в трейд-ин и оформления кредита по программе с остаточным платежом «Старт» — суммарная скидка составит серьезную сумму — 211 000 руб. Этот шанс нельзя упустить!
Стоит отметить, что Hyundai Solaris недавно был обновлен, получив широкий набор новых опций, обновленную стильную переднюю часть автомобиля и модную мультимедийную систему с «выдвинутым» экраном. Самый популярный кроссовер -в России (по результатам продаж за 2019 год по данным АЕБ) — Hyundai Creta — также недавно был обновлен: получил новые эксклюзивные комплектации, дерзкий дизайн и двухцветную окраску кузова, «ячеистую» решетку радиатора и новые 17-дюймовые легкосплавные диски.
Торопитесь, воспользоваться беспрецедентно выгодными условиями покупки автомобилей Hyundai в Автоцентре АНТ!
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251-д (рядом с ТРЦ «Европа»)
Телефон: +7 (3852)29−00−20
Сайт: www.hyundai-ant22.ru
*Действие программ «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль работникам медицины», «Автомобиль в «трейд-ин» распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta, произведенные не ранее декабря 2019 года стоимостью до 1 500 000 рублей. Для участия в программах клиенту необходимо соблюсти одновременно следующие условия: иметь водительское удостоверение, не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля в 2019 и 2020 годах и не заключать в 2020 году иных договоров на приобретение автомобиля, кредит должен быть выдан в рублях РФ, а также:
Для участия в программе «Первый автомобиль» клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. Не иметь ранее в собственности автомобиль и оформленные автокредиты. Для участия в программе «Семейный автомобиль» клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. Клиент имеет 1-го или более несовершеннолетних детей (до 18 лет), что подтверждается отметками в паспорте или предоставлением оригиналов свидетельств о рождении каждого ребенка, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных. Для участия в программе «Автомобиль работникам медицины» клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. Предоставить документ, подтверждающий трудовую деятельность в медицинской организации государственной системы здравоохранения в настоящее время (трудовая книжка, справка с места работы, иной согласованный подтверждающий документ). Для участия в программе «Автомобиль в Trade-in» клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. Предоставить договор купли-продажи автомобиля в счет уплаты части первоначального взноса за новый автомобиль, приобретаемый в кредит, либо в договоре купли-продажи нового автомобиля, приобретаемого в кредит, должно быть отражено условие зачета стоимости автомобиля в счет уплаты части первоначального взноса за новый автомобиль, приобретаемый в кредит; 2. Предоставить паспорт транспортного средства на автомобиль, сдаваемый в «трейд-ин», подтверждающий возраст автомобиля свыше 6 лет, содержащий отметки о приобретении заемщиком данного автомобиля не менее 1 года назад. Оформление кредитов по программам доступно через банки-партнеры — ПАО «Совкомбанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ№ 963