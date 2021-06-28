Новые автоуслуги от лизинговой компании «Европлан»

Клиенты «Европлана» могут:
- выбрать класс и марку / модель подменного автомобиля из предложенного перечня;
- зафиксировать в договоре гарантированное количество дней использования подменного авто;
- использовать услугу даже в том случае, если автомобиль был на ходу весь срок лизинга.
Услугу не нужно оплачивать отдельно, расходы на нее включаются в лизинговые платежи.
Возможность использования подменного автомобиля поможет значительно снизить риски, в том числе и финансовые потери, которые неизбежны в ситуации, когда ваш автомобиль вам недоступен.
Установка тахографа от «Европлана»
Лизинговая компания «Европлан» предлагает своим клиентам помощь в приобретении и установке тахографов. Применение прибора значительно повышает безопасность дорожного движения.
Законодательство РФ обязывает устанавливать тахограф на:
- коммерческий автотранспорт грузоподъёмностью от 3,5 тонн;
- автобусы с количеством посадочных мест более 8
Преимущества приобретения тахографа в «Европлане»:
- Доступная цена;
- Возможность проведения работ по установке любой сложности;
- Клиент получает авто с уже установленным тахографом или может заказать выездную установку, перегонять авто самостоятельно не нужно.
Возможна установка тахографа как на лизинговое, так и на личное транспортное средство (новое или с пробегом). «Европлан» предлагает клиенту на выбор тахографы трех производителей: «Штрих», «Атол» и VDO. Также мы можем провести калибровку тахографов, уже установленных на автомобили. Услуга доступна в следующих города.
«Европлан» предлагает широкий спектр услуг в том числе физическим лицам, у кого нет договора лизинга, на личные автомобили. Это позволит сэкономить до 20%. С нашей помощью можно получить следующие автоуслуги: техническое обслуживание, регистрация в Госавтоинспекции, шиномонтаж, доставка автомобиля.
АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®