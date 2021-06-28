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Автоновости
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Новые автоуслуги от лизинговой компании «Европлан»

Подменный автомобиль от «Европлана»

Лизинговая компания «Европлан» предлагает автоуслугу «Подменный автомобиль»: клиенты получают во временное пользование легковой автомобиль на период вынужденного отсутствия лизингового авто, например, на время проведения ремонтных работ или урегулирования страховых случаев.

Автомобиль.
Автомобиль.
АО «ЛК «Европлан»

Клиенты «Европлана» могут:

  • выбрать класс и марку / модель подменного автомобиля из предложенного перечня;
  • зафиксировать в договоре гарантированное количество дней использования подменного авто;
  • использовать услугу даже в том случае, если автомобиль был на ходу весь срок лизинга.

Услугу не нужно оплачивать отдельно, расходы на нее включаются в лизинговые платежи.

Возможность использования подменного автомобиля поможет значительно снизить риски, в том числе и финансовые потери, которые неизбежны в ситуации, когда ваш автомобиль вам недоступен.

Установка тахографа от «Европлана»

Лизинговая компания «Европлан» предлагает своим клиентам помощь в приобретении и установке тахографов. Применение прибора значительно повышает безопасность дорожного движения.

Законодательство РФ обязывает устанавливать тахограф на:

  • коммерческий автотранспорт грузоподъёмностью от 3,5 тонн;
  • автобусы с количеством посадочных мест более 8

Преимущества приобретения тахографа в «Европлане»:

  • Доступная цена;
  • Возможность проведения работ по установке любой сложности;
  • Клиент получает авто с уже установленным тахографом или может заказать выездную установку, перегонять авто самостоятельно не нужно.

Возможна установка тахографа как на лизинговое, так и на личное транспортное средство (новое или с пробегом). «Европлан» предлагает клиенту на выбор тахографы трех производителей: «Штрих», «Атол» и VDO. Также мы можем провести калибровку тахографов, уже установленных на автомобили. Услуга доступна в следующих города.

«Европлан» предлагает широкий спектр услуг в том числе физическим лицам, у кого нет договора лизинга, на личные автомобили. Это позволит сэкономить до 20%. С нашей помощью можно получить следующие автоуслуги: техническое обслуживание, регистрация в Госавтоинспекции, шиномонтаж, доставка автомобиля.

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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