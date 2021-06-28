Новые автоуслуги от лизинговой компании «Европлан»

Лизинговая компания «Европлан» предлагает автоуслугу «Подменный автомобиль»: клиенты получают во временное пользование легковой автомобиль на период вынужденного отсутствия лизингового авто, например, на время проведения ремонтных работ или урегулирования страховых случаев.

Автомобиль. АО «ЛК «Европлан»

Клиенты «Европлана» могут:

выбрать класс и марку / модель подменного автомобиля из предложенного перечня;

зафиксировать в договоре гарантированное количество дней использования подменного авто;

использовать услугу даже в том случае , если автомобиль был на ходу весь срок лизинга.

Услугу не нужно оплачивать отдельно, расходы на нее включаются в лизинговые платежи.

Возможность использования подменного автомобиля поможет значительно снизить риски, в том числе и финансовые потери, которые неизбежны в ситуации, когда ваш автомобиль вам недоступен.

Установка тахографа от «Европлана»

Лизинговая компания «Европлан» предлагает своим клиентам помощь в приобретении и установке тахографов. Применение прибора значительно повышает безопасность дорожного движения.

Законодательство РФ обязывает устанавливать тахограф на:

коммерческий автотранспорт грузоподъёмностью от 3,5 тонн;

автобусы с количеством посадочных мест более 8

Преимущества приобретения тахографа в «Европлане»:

Доступная цена;

Возможность проведения работ по установке любой сложности;

Клиент получает авто с уже установленным тахографом или может заказать выездную установку , перегонять авто самостоятельно не нужно.

Возможна установка тахографа как на лизинговое, так и на личное транспортное средство (новое или с пробегом). «Европлан» предлагает клиенту на выбор тахографы трех производителей: «Штрих», «Атол» и VDO. Также мы можем провести калибровку тахографов, уже установленных на автомобили. Услуга доступна в следующих города.

«Европлан» предлагает широкий спектр услуг в том числе физическим лицам, у кого нет договора лизинга, на личные автомобили. Это позволит сэкономить до 20%. С нашей помощью можно получить следующие автоуслуги: техническое обслуживание, регистрация в Госавтоинспекции, шиномонтаж, доставка автомобиля.

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®