Новые информационные табло «с угрозами и предупреждениями» установили на трассе А-322

В Алтайском крае на ключевом участке установили информационный комплекс, который предупредит водителей о надвигающихся угрозах, сообщает региональный минтранс.

Комплекс, состоящий из двух светодиодных табло, установили в районе Поспелихи — на 213-м км трассы А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан».

«Предназначен для информирования автомобилистов о текущей дорожной обстановке и возможных чрезвычайных ситуациях», — пояснили в ведомстве.

На рубцовском направлении ранее установили три таких экрана, поэтому увеличивать их количество в ближайшее время не планируют.

Всего же на федеральных дорогах в Алтайском крае и Республике Алтай уже 14 таких комплексов.

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Участок в районе Повалихи выбрали как один из ключевых в период действия в регионе штормовых предупреждений, когда из-за метелей вводят ограничения.

«Перекрытыми могут оказаться как направление от Поспелихи до Рубцовска, так и от нее в сторону Барнаула. Информация о закрытых участках будет транслироваться на табло для тех, кто не смог вовремя услышать ее по радио или получить из других СМИ. Рядом расположена стоянка для большегрузного транспорта, объект дорожного сервиса с кафе и гостиничными номерами и АЗС», — объяснили в минтрансе.

Оборудование, как заверили в министерстве, выдержит характерные для региона перепады температур от летней жары до зимних морозов и сильные ветра.