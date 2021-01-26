Новые информационные табло «с угрозами и предупреждениями» установили на трассе А-322

Комплекс, состоящий из двух светодиодных табло, установили в районе Поспелихи — на 213-м км трассы А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан».
«Предназначен для информирования автомобилистов о текущей дорожной обстановке и возможных чрезвычайных ситуациях», — пояснили в ведомстве.
На рубцовском направлении ранее установили три таких экрана, поэтому увеличивать их количество в ближайшее время не планируют.
Всего же на федеральных дорогах в Алтайском крае и Республике Алтай уже 14 таких комплексов.
Участок в районе Повалихи выбрали как один из ключевых в период действия в регионе штормовых предупреждений, когда из-за метелей вводят ограничения.
«Перекрытыми могут оказаться как направление от Поспелихи до Рубцовска, так и от нее в сторону Барнаула. Информация о закрытых участках будет транслироваться на табло для тех, кто не смог вовремя услышать ее по радио или получить из других СМИ. Рядом расположена стоянка для большегрузного транспорта, объект дорожного сервиса с кафе и гостиничными номерами и АЗС», — объяснили в минтрансе.
Оборудование, как заверили в министерстве, выдержит характерные для региона перепады температур от летней жары до зимних морозов и сильные ветра.