Как сообщило информационное агентство всемирно известного бренда, в текущем году произошло очередное обновление автомобиля. Новые комплектации кроссовера KIA Soul учитывают пожелания и замечания российских водителей, что сделало машину еще более удобной и безопасной для эксплуатации на отечественных дорогах во всех климатических зонах.

Теперь в легковых автомобилях этой модели предусмотрена ROA — система напоминания о том, что на заднем ряду могут сидеть пассажиры. Особенно эта опция полезна в случаях, когда в салоне есть дети или домашние животные.

Prestige. Автомобили этого класса (и выше) оснащаются функцией запуска двигателя на расстоянии (дистанционная система бесключевого доступа Smart Key). Для этого на ключе есть кнопка, которая способна завести двигатель уже на расстоянии 30−50 м от машины. Если мотор запускается дистанционно, то способен работать в течение 10 минут и даже больше. Этого времени вполне достаточно для прогрева двигателя и салона.

Luxe+, Prestige+, Style+. В этих комплектациях KIA Soul получил мультимедийную систему, оснащенную 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Она обеспечивает моментальный доступ к таким популярным сервисам, как Android Auto, Apple Carplay и Яндекс. Примечательно, что все эти приложения могут работать по Wi-Fi с точкой доступа через тот же мобильный телефон автовладельца. Режим офлайн доступен, если предварительно были загружены карты.

Всего третье поколение кроссовера насчитывает 17 вариантов комплектаций. Машины могут оснащаться 3 типами бензиновых моторов — «атмосферниками» 1,6 MPI на 123 л. с. с МТ (6) и АТ (6), 2,0 MPI на 150 л. с. с АТ (6). А вот турбодвигатель 1,6 T-GDI с системой непосредственного впрыска топлива и мощностью в 200 л. с. имеет 7-ступенчатую роботизированную коробку передач DCT в версии GT Line.

Напомним, что первые продажи городского кроссовера KIA Soul в мире стартовали в 2008 г. За последующие 10 лет автомобиль сменил 3 поколения, последнее из которых было представлено в 2018 г. А в 2020 г. только на территории Российской Федерации владельцами этой машины стали свыше 11 тыс. человек.

Более подробную информацию об этом авто KIA можно узнать на официальном сайте дилера. Здесь также вы получите актуальные сведения о действующих акциях и скидках, включая государственные программы.