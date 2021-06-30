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Автоновости

Новые правила работы такси предложил глава ГИБДД

Водителям такси со стажем менее 3 лет нужно запретить пользоваться агрегатором, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, пишут «Аргументы и факты».

Такси.
Такси.
Михаил Хаустов

По его мнению, доступ должны иметь более опытные водители, у которых есть российское водительское удостоверение или права иностранного государства с русским языком в качестве государственного.

Черников также предложил оснастить программное обеспечение сервисов заказа такси функционалом, который не дал бы водителям работать более допустимого времени пребывания за рулем в соответствии с Трудовым кодексом и предельными нормами труда для водителей. Глава Госавтоинспекции обратил внимание — таксисты часто работают одновременно с несколькими агрегаторами и перерабатывают.

Он также предложил изменения в работе агрегаторов. Необходимо обязать перевозчиков предоставлять агрегаторам сведения о наличии у них условий для проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей и контроля технического состояния транспорта, пишет bfm.ru.

Также перевозчики должны предоставлять информацию, заключены ли договоры ОСАГО с учетом использования автомобиля компании-перевозчика в качестве легкового такси.

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