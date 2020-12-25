Новые запреты на парковку вводят в Барнауле во имя борьбы со снегом

Остановку и стоянку машин запретят в Барнауле еще на нескольких участках улиц, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии уточняют, что данная мера предпринимается для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники.

В итоге 13 января установку дорожных знаков о запрете остановки и парковки транспортных средств в ночное время начнут на следующих участках улично-дорожной сети города:

четная сторона пр-кта Строителей , от пр-кта Ленина до пл. Победы;

от пр-кта Ленина до пл. Победы; нечетная сторона ул. Северо-Западной , от ул.80 Гвардейской Дивизии до пр-кта Ленина;

от ул.80 Гвардейской Дивизии до пр-кта Ленина; четная сторона пр-кта Ленина , от строения № 74 по пр-кту Ленина до пл. Октября;

от строения № 74 по пр-кту Ленина до пл. Октября; нечетная сторона ул. Чудненко , от дома № 5 до дома № 187 по пр-кту Ленина;

от дома № 5 до дома № 187 по пр-кту Ленина; ул.Чеглецова , от пр-кта Ленина до ул.80 Гвардейской Дивизии;

от пр-кта Ленина до ул.80 Гвардейской Дивизии; малая проезжая часть ул. Малахова , в районе строения № 62 по ул.Малахова.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности на нескольких участках с 13 января на постоянной основе появятся знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств: