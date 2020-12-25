Новые запреты на парковку вводят в Барнауле во имя борьбы со снегом

В мэрии уточняют, что данная мера предпринимается для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники.
В итоге 13 января установку дорожных знаков о запрете остановки и парковки транспортных средств в ночное время начнут на следующих участках улично-дорожной сети города:
- четная сторона пр-кта Строителей, от пр-кта Ленина до пл. Победы;
- нечетная сторона ул. Северо-Западной, от ул.80 Гвардейской Дивизии до пр-кта Ленина;
- четная сторона пр-кта Ленина, от строения № 74 по пр-кту Ленина до пл. Октября;
- нечетная сторона ул. Чудненко, от дома № 5 до дома № 187 по пр-кту Ленина;
- ул.Чеглецова, от пр-кта Ленина до ул.80 Гвардейской Дивизии;
- малая проезжая часть ул. Малахова, в районе строения № 62 по ул.Малахова.
Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности на нескольких участках с 13 января на постоянной основе появятся знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств:
- нечетная сторона Южного Власихинского проезда, от ул. Шумакова до ул. Лазурной;
- ул.Курская и ул. Витебская, в районе строения № 1 по ул. Витебской;
- нечетная сторона ул. Шумакова, в районе дома № 61 по ул. Шумакова;
- участок четной стороны ул. Шумакова, в районе строения № 78 по ул.Шумакова.