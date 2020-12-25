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Автоновости

Новые запреты на парковку вводят в Барнауле во имя борьбы со снегом

Остановку и стоянку машин запретят в Барнауле еще на нескольких участках улиц, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Уборка снега.
Уборка снега.
barnaul.org

В мэрии уточняют, что данная мера предпринимается для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники.

В итоге 13 января установку дорожных знаков о запрете остановки и парковки транспортных средств в ночное время начнут на следующих участках улично-дорожной сети города:

  • четная сторона пр-кта Строителей, от пр-кта Ленина до пл. Победы;
  • нечетная сторона ул. Северо-Западной, от ул.80 Гвардейской Дивизии до пр-кта Ленина;
  • четная сторона пр-кта Ленина, от строения № 74 по пр-кту Ленина до пл. Октября;
  • нечетная сторона ул. Чудненко, от дома № 5 до дома № 187 по пр-кту Ленина;
  • ул.Чеглецова, от пр-кта Ленина до ул.80 Гвардейской Дивизии;
  • малая проезжая часть ул. Малахова, в районе строения № 62 по ул.Малахова.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности на нескольких участках с 13 января на постоянной основе появятся знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств:

  • нечетная сторона Южного Власихинского проезда, от ул. Шумакова до ул. Лазурной;
  • ул.Курская и ул. Витебская, в районе строения № 1 по ул. Витебской;
  • нечетная сторона ул. Шумакова, в районе дома № 61 по ул. Шумакова;
  • участок четной стороны ул. Шумакова, в районе строения № 78 по ул.Шумакова.
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