В этом году на участие в форуме подали более 270 компаний из 31 региона России. Свою продукцию на площадке презентовали все агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также инорегиональные и иностранные компании.

Отдельная экспозиция была отведена под технику и оборудование Алтайского кластера аграрного машиностроения. Алтайские производители представили на форуме порядка 20 новинок техники.

Одна из новинок рынка — тягач DAF XF была представлена на выставке компанией Грузовой Центр Медведь, официальный дилер DAF.

Экспозиция компании состояла как из новой, так и предыдущей модели DAF XF, все желающие могли ознакомиться с автомобилями, получить консультацию от менеджеров ГЦ Медведь по вопросам покупки автомобиля, гарантии, сервиса и запчастей TRP и DAF. Каждому гостю предлагались прохладные напитки.

Почему новый DAF создан для вас?

Экономия до 219 000 р. на грузовик в год

Одни из лучших показателей экономии топлива на рынке

Инновационные двигатели PACCAR MX-11 и MX-13

Новые эффективные автоматические коробки передач TraXon

Новые высокоэффективные задние оси с более низкими передаточными числами

Оптимизация аэродинамических характеристик

Улучшенные функциональные возможности программного обеспечения силового агрегата

Более высокий крутящий момент на более низких оборотах в сочетании с оптимизированным силовым агрегатом, новыми высокопроизводительными задними осям и усовершенствованными электроникой и аэродинамикой гарантирует повышение топливной экономичности на 7% при перевозках на дальние расстояния. А ведь это поможет сэкономить тысячи евро ежегодно!

Экономия до 44 000 р. на грузовик в год

Более высокая грузоподъемность

Новая система дополнительной обработки отработавших газов ( EAS), отличающаяся высокой эффективностью и чрезвычайной компактностью , весит на 50 кг меньше своих аналогов

EAS), отличающаяся высокой эффективностью и чрезвычайной компактностью весит на 50 кг меньше своих аналогов Усовершенствованная конструкция двигателя и оптимизированное шасси также позволяют снизить общую массу грузовика.

В зависимости от конфигурации осей снижение массы составляет до 100 кг. В результате грузоподъемность становится выше, что особенно важно в тех сферах применения, где на счету каждый лишний килограмм.

Экономия до 50 000 р. на грузовик в год

Максимальное время безотказной работы

Интервалы обслуживания до 100 000 км

Идеальная совместимость с оборудованием производителей кузовов

Наши серии CF и XF уже давно и по праву славятся своей высокой надежностью. Новая электрическая система и электронное оборудование позволяют пойти еще дальше. Упростив схему соединений и сократив количество проводов, мы добились высочайшей надежности и непревзойденной гибкости при подключении дополнительного оборудования. Все это гарантирует максимальную эксплуатационную доступность автомобиля и минимальные рабочие расходы.

Экономия до 100 000 р. на грузовик в год

Передовая система управления автотранспортными перевозками

Наша новая система управления автотранспортными перевозками DAF Connect позволяет отслеживать производительность водителя и грузовика в режиме реального времени. Система предоставляет точную и своевременную информацию о местоположении автомобиля, расходе топлива, пробеге, загрузке автопарка и времени простоя. DAF Connect оптимизирует эксплуатационную доступность автомобиля, снижает рабочие расходы и повышает эффективность логистики, тем самым увеличивая прибыльность автопарка с каждым километром пути.

Превосходная эффективность и забота о водителе

Новые CF и XF — это самый безопасные грузовые автомобили на дороге. В их стандартную комплектацию входят усовершенствованные функции и системы, которые не только гарантируют максимальную безопасность водителя и других участников движения, но и обеспечивают дополнительную экономию топлива и комфорт.

Грузовой Центр Медведь , официальный дилер DAF.

1. Адаптивный круиз-контроль Адаптивный круиз-контроль (ACC) автоматически регулирует скорость грузовика, чтобы поддерживать безопасное расстояние до идущих вперед автомобилей.

2. Круиз-контроль с функцией прогнозирования Система PCC использует технологии GPS для определения точного местоположения грузовика и ожидаемых дорожных условий на расстоянии 1−2 км перед автомобилем. Эта информация используется для определения идеальной скорости в заданном диапазоне.

3. Предупреждение о лобовом столкновении Функция предупреждения о лобовом столкновении (FCW) подает звуковой сигнал и выводит на приборную панель предупреждение, призывая водителя предпринять меры для предотвращения столкновения.

4. Усовершенствованная система аварийного торможения Усовершенствованная система аварийного торможения (AEBS) самостоятельно замедляет грузовик в экстренной ситуации.

5. Система предупреждения о покидании полосы движения Система предупреждения о покидании полосы движения (LDWS) предупреждает водителя о том, что автомобиль начинает выезжать за пределы полосы движения в результате ошибки водителя, усталости или рассеянности.

6. Система курсовой устойчивости Тормозная система с электронным управлением включает улучшенную систему курсовой устойчивости (VSC), позволяющую избежать складывания и опрокидывания автопоезда.

Грузовой Центр Медведь , официальный дилер DAF.

Комфорт и стиль

Водители несомненно оценят усовершенствованное внутреннее пространство кабины грузовика DAF XF, который теперь стал еще лучше. Многочисленные нововведения позволяют адаптировать внутреннее пространство кабины под свои желания и нужды, что гарантирует непревзойденный уровень комфорта и удобства. К тому же, было добавлено множество новых функций, с которыми управление грузовиком станет проще, безопаснее и удобнее. Объем внутреннего пространства новой кабины не имеет аналогов на рынке. Кроме того, новые модели комплектуются самыми большими и удобными спальными местами и отличаются совершенно новым, привлекательным дизайном.

Грузовой Центр Медведь , официальный дилер DAF.

Система управления климатом обеспечивает высокий уровень комфорта

Совершенно новая система управления климатом создает непревзойденный уровень комфорта и максимально проста и удобна в управлении. Водитель может управлять функциями стеклообдува, стояночной вентиляции, стояночного обогрева с таймером, обогрева в ночное время и автоматической рециркуляцией воздуха одним касанием. Все функции также доступны на панели на задней стенке. Все это обеспечивает максимальный уровень комфорта для водителя. Помимо этого, новая система управления климатом кабины гарантирует непревзойденную энергоэффективность, поддерживая общую стоимость владения на низком уровне.

Грузовой Центр Медведь , официальный дилер DAF.

Еще больше полезной информации для водителя

Теперь водитель получает еще больше полезной информации, что позволяет ему всегда принимать верные решения. Новые шрифты и обновленный стиль изысканного и понятного щитка приборов заметно упрощают считывание информации. Информационная панель водителя (DIP) предоставляет еще больше сведений для повышения комфорта и эффективности. Для еще большего удобства водителя все настройки на щитке приборов логично разделены на группы, а в систему Driver Performance Assistant (DPA) добавлены новые рекомендации по экономичному стилю вождения.

Грузовой Центр Медведь , официальный дилер DAF.

Удобное управление внутренним освещением кабины водителя

DAF Полностью обновили внутреннее освещение кабины и добавили инновационный поворотный переключатель. Новая кнопка управления расположена непосредственно в центре консоли приборной панели, что упрощает доступ к управлению освещением. Водитель может выбрать один из режимов освещения, подобрав его под условия движения или отдыха; кроме того, добавлена функция регулирования яркости освещения. Для дополнительного удобства предусмотрен тумблер на задней стенке.

Грузовой Центр Медведь , официальный дилер DAF.

Переключатели с возможностью перестановки

Новая интеллектуальная электронная система автомобиля позволяет выбирать расположение отдельных переключателей в зависимости от предпочтений водителя. Это способствует повышению уровня комфорта для водителя и максимальной эффективности грузовика. Благодаря таким переключателям дилерам и производителям кузовов нет необходимости устанавливать дополнительные панели управления, чтобы добавить новые функции.

Грузовой Центр Медведь , официальный дилер DAF.

Лучшее в классе внутреннее пространство кабины

Новые изысканные «теплые» песочные оттенки оформления приборной панели, сидений, шторок, матрасов, а также задней и боковых стенок кабины придают салону уют — даже самый взыскательный водитель почувствует себя как дома. Новая линейка Exclusive — это воплощение роскоши и комфорта. Ее отличают приборная и дверные панели темно-коричневого «коньячного» оттенка, а также стильные вентиляционные отверстия с алюминиевой окантовкой. Место для работы и отдыха на 5 звезд!

Грузовой Центр Медведь , официальный дилер DAF.