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Автоновости

Новый документ на автомобиль появится в России

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль, который будет информировать потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, пишет RT.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

Предполагается, что документ «этикетка энергоэффективности» появится в связи с введением ГОСТа. Он должен содержать информацию, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 км движения.

Также для электромобилей в этикетке необходимо уточнять, сколько электроэнергии будет потреблять этот транспорт и какой у него запас хода.

В ГОСТе сказано, что «этикетка энергоэффективности» должна входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к ТС при его продаже и демонстрации.

По информации RT, стандарт распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т (за исключением тех, чей объём производства у изготовителя не превышает 2 тыс. единиц в год).

Новый ГОСТ вступает в силу 31 марта 2020 года.

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