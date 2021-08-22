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Новый дорожный знак появится в России с 1 сентября

Новый дорожный знак фото- и видеофиксации появится в России с 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на ГИДД.

Камеры фиксации нарушений ПДД.
Камеры фиксации нарушений ПДД.
СС0

Знак заменит табличку, которая ранее устанавливалась вместе с другими знаками.

«Добавлен в правила дорожного движения новый дорожный знак „Фотовидеофиксация“, обозначающий места, где нарушения ПДД могут быть зафиксированы в автоматическом режиме (с помощью камер). При этом существующая табличка „Фотовидеофиксация“ будет исключена с 1 сентября 2021 года», — сообщили в Госавтоинспекции.

Отмечается, что новый знак может устанавливаться самостоятельно. Напомним, что прежняя табличка устанавливалась только вместе с другими знаками.

Новый знак размещается вне населенного пункта в 150−300 метрах от зоны видимости камер, фиксирующих нарушения ПДД, и на въезде в поселение.

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