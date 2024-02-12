Новый Geely Coolray — основные изменения после рестайлинга

Сегмент компактных кроссоверов один из самых конкурентных на рынке. Эти автомобили дают приличный уровень комфорта, относительно хорошие внедорожные качества и стоят ненамного дороже седанов. Один из лидеров российского рынка Geely Coolray прошел рестайлинг. Дизайн автомобиля стал современнее и эффектнее, а техническое наполнение приятно удивит.

Когда Geely Coolray появился на российском рынке, под его капотом был установлен бензиновый турбированный мотор с тремя цилиндрами. Три года назад такие модели еще вызывали недоверие у российских покупателей. Тем не менее Geely Coolray (Джили Кулрэй) стал одним из самых популярных в своем сегменте кроссовером.

После рестайлинга пропала главная причина недоверия. Трехцилиндровый мотор заменили на двигатель с четырьмя цилиндрами. Это по-прежнему бензиновый турбо агрегат объемом 1,5 л, мощность которого стала чуть меньше. Было 150 л.с. — стало 147 л.с.. Но увеличилась тяга. Было 255 Нм — стало 270 Нм. Появился небольшой прирост в динамике. Заявленные производителем 8,4 сек до сотни стали 8,1 сек. Geely Coolray всегда воспринимался как динамичный автомобиль для своего класса.

В тандеме с мотором по-прежнему работает преселективный робот. Привод так же, только на передние колеса. Полноприводной версии нет не только на нашем рынке, но и на родине в Китае. Geely Coolray создан на упрощенной платформе Volvo XС40. Это один из немногих китайских кроссоверов, которые рулятся по-европейски.

Подвеска автомобиля довольно плотная, но очень энергоемкая. Она практически не передает дорожных неприятностей на кузов автомобиля. А точность руля совместно с подвеской и отзывчивой педалью газа заслуживают отдельной похвалы! Если вы любите динамичную езду с хорошей управляемостью, обязательно пройдите тест-драйв на Coolray.

Красные элементы дизайна, которые активно используются снаружи, логично перекочевали и в интерьер. Это прострочка красными нитками и красные вставки на сиденьях и на передней панели — они будут во всех комплектациях. Других вариантов нет. Все это работает на общую концепцию — спортивно, молодежно, эффектно! На нашем рынке представлено пять цветов кузова. В топовой версии “лиловый перламутр” автомобиль подобно хамелеону переливается несколькими цветами.

Дизайн компактного кроссовера Geely Coolray после рестайлинга стал современнее и эффектнее. Фото предоставлено группой компаний ТИСС АВТО. Дизайн компактного кроссовера Geely Coolray после рестайлинга стал современнее и эффектнее. Фото предоставлено группой компаний ТИСС АВТО. Дизайн компактного кроссовера Geely Coolray после рестайлинга стал современнее и эффектнее. Фото предоставлено группой компаний ТИСС АВТО. Дизайн компактного кроссовера Geely Coolray после рестайлинга стал современнее и эффектнее. Фото предоставлено группой компаний ТИСС АВТО.

Из приятных нововведений — полный набор подогревов появился во всех комплектациях. Это руль и все сидения. До рестайлинга подогрева заднего дивана не было. Есть также подогрев форсунок омывателя и самого лобового стекла, но только в зоне парковки дворников. Интересный момент — управлять этими подогревами можно только через виртуальные кнопки на мониторе. Подогрев заднего дивана включается кнопками.

Добавили ниши для двух смартфонов с беспроводной зарядкой, электропривод багажника и панорамную крышу. Но это еще не самые главные фишки. Куда интереснее наличие развитых электронных помощников. На кроссовер установлены система автоматической парковки, система автоматического торможения перед препятствием, система контроля слепых зон, круговой обзор, адаптивный круиз-контроль, интеллектуальная система управления дальним светом и даже система распознавания дорожных знаков.

Что касается цен, то их лучше узнавать в моменте — они постоянно меняются. При этом практически всегда на модели Geely, в том числе на Coolray, есть скидки при сдаче своего автомобиля в трейд-ин, при оформлении кредита. Также есть приятные бонусы от дилера. Как всегда, на все автомобили марки Gееlу действует гарантия 5 лет или 150 000 км пробега.

Если вас интересует современный стильный компактный кроссовер с прекрасно настроенной и ходовой и отличными комплектациями даже в базе, посмотрите внимательно на Geely Coolray.

Кроссовер представлен у единственного официального дилера Geely в Алтайском крае — ТИСС АВТО.

г. Барнаул, ул. Попова, 212

Тел.: 8 (3852) 40-40-60

Группа компаний ТИСС АВТО

Сайт: https://geelybarnaul.ru/models/newcoolray

ВКонтакте: https://vk.com/geelybrn

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