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Автоновости

Новый метод борьбы с пьяными водителями внедрят в России

Вопрос о внедрении экспресс-тестов для борьбы с пьяными водителями прорабатывает российское министерство внутренних дел, передает ТАСС.

Сотрудник ГИБДД.
Сотрудник ГИБДД.
Михаил Хаустов

«В настоящее время в рамках реализации федерального проекта „Безопасность дорожного движения“ национального проекта „Безопасные качественные дороги“ прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых экспресс-тестов», — сообщили агентству в пресс-службе МВД.

В ведомстве полагают, что применение экспресс-тестов позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм и предотвратить конфликтные ситуации.

В первые шесть месяцев 2021 года в России за управление транспортом в состоянии опьянения привлечены к ответственности более 220 тысяч водителей. При этом около 27 тысяч из них привлекались повторно.

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