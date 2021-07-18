Новый метод борьбы с пьяными водителями внедрят в России

Вопрос о внедрении экспресс-тестов для борьбы с пьяными водителями прорабатывает российское министерство внутренних дел, передает ТАСС .

«В настоящее время в рамках реализации федерального проекта „Безопасность дорожного движения“ национального проекта „Безопасные качественные дороги“ прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых экспресс-тестов», — сообщили агентству в пресс-службе МВД.

В ведомстве полагают, что применение экспресс-тестов позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм и предотвратить конфликтные ситуации.

В первые шесть месяцев 2021 года в России за управление транспортом в состоянии опьянения привлечены к ответственности более 220 тысяч водителей. При этом около 27 тысяч из них привлекались повторно.