Новый Pajero Sport. Старт продаж в Автоцентре АНТ

Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors , объявляет старт продаж обновленного Mitsubishi Pajero Sport. Актуальная версия модели доступна с бензиновым или дизельным двигателем на выбор, представляет высочайший уровень комфорта, безопасности, динамики и практичности. Автомобиль одинаково элегантно вписывается в роскошную атмосферу культурной жизни города и ведет себя решительно в самых жестких условиях бездорожья. Вот уже 25 лет Pajero Sport покоряет автомобилистов разных стран. А легендарная система полного привода SUPER SELECT II, признанная главным конкурентным преимуществом всех внедорожников Mitsubishi, не имеет аналогов на российском рынке. Приятный бонус для поклонников Pajero Sport — заводская гарантия на 5 лет или 150 000 км пробега.

Новый Pajero Sport, флагман модельного ряда Mitsubishi получил ряд изменений и опций, от дизайна кузова и интерьера до внедрения передовых систем безопасности.

Дизайн передней части в фирменной концепции Dynamic Shield обеспечивает водителю и пассажирам лучшую видимость, а обновленная LED-оптика делает автомобиль более статусным. Любители охоты и рыбалки оценят противотуманные фары, которые теперь расположены выше уровня преодолеваемого брода, а удобные алюминиевые боковые подножки и новый спортивный дизайн колесных дисков добавят автомобилю еще большей брутальности. Благодаря новому набору «теплых опций» в виде подогрева сидений, а также рулевого колеса и стекла в зоне покоя щёток в Pajero Sport комфортно передвигаться в зимнее время.

Новый рамный внедорожник Pajero Sport. Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors.

Обновленный внедорожник Pajero Sport стал еще внушительнее по длине и высоте. В модели 2021 г. габариты увеличены и составляют 4 825 мм в длину (+ 40 мм), 1 815 мм в ширину и 1 835 мм в высоту (+ 20 мм). Автомобиль восхищает своей проходимостью. Отдельно отметим высокий дорожный просвет (218 мм), угол въезда (30 градусов) и глубину преодолеваемого брода (700 мм). Теперь покорение сложных участков стало еще более удобным и простым благодаря изменениям в шасси.

Новый рамный внедорожник Pajero Sport. Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors.

При радиусе разворота всего 5,6 метра, высоком клиренсе и легкой управляемости автомобиль оснащен системой парктроников. Камеры на бамперах есть не только спереди и сзади, как у большинства автомобилей такого типа, но и по бокам. В боковых зеркалах расположены индикаторы слепых зон, которые помогут при перестроении. Так же в автомобиле есть активная система освещения поворотов, система кругового обзора, функция предотвращения столкновений на парковке, помощи при спуске, смягчения последствий лобового столкновения и другие возможности сделать ваше вождение максимально безопасным.

Новый рамный внедорожник Pajero Sport. Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors.

Просторный салон отделан современными, высококачественными и тактильно приятными материалами. Удобные, мягкие, грамотно спрофилированные кресла с боковыми упорами и длинным сиденьем созданы для дальних путешествий. Расстояния между передними и задними сидениями позволяет ехать с комфортом даже большой компанией. Пассажирам второго ряда теперь доступен USB-разъём с подсветкой для использования в темное время суток для зарядки устройств, а также розетка на 220 В и быстрая зарядка. Багажник внедорожника обладает функцией бесконтактного открытия и, благодаря своей вместительности, дает возможность взять все необходимое для отдыха.

Новый рамный внедорожник Pajero Sport. Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors.

Простая и удобная цифровая приборная панель дает легкость управления. Здесь есть цифровая комбинация приборов, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, система Auto Hold*. А также мультимедийная система Mitsubishi Connect или система Яндекс. Авто, которые позволят быстро и легко подключить любой электронный девайс и сделать поездку еще более приятной. Теперь автомобилем можно управлять с помощью смартфона. Приложение Mitsubishi Remote Control поможет установить желаемую высоту открытия задней двери багажного отделения и напомнить водителям о дистанционной блокировке дверей при выходе из автомобиля.

Новый рамный внедорожник Pajero Sport. Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Новый рамный внедорожник Pajero Sport. Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Новый рамный внедорожник Pajero Sport. Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors.

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Подробности в Автоцентре АНТ по адресу Павловский тракт, 251-д (рядом с ТРЦ «Европа») и по телефону +7 (3852) 29-00-29 .

* AUTO HOLD — система автоматического удержания автомобиля на месте при остановке на светофоре.