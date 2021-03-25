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Автоновости
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Новый Pajero Sport. Старт продаж в Автоцентре АНТ

Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, объявляет старт продаж обновленного Mitsubishi Pajero Sport. Актуальная версия модели доступна с бензиновым или дизельным двигателем на выбор, представляет высочайший уровень комфорта, безопасности, динамики и практичности. Автомобиль одинаково элегантно вписывается в роскошную атмосферу культурной жизни города и ведет себя решительно в самых жестких условиях бездорожья. Вот уже 25 лет Pajero Sport покоряет автомобилистов разных стран. А легендарная система полного привода SUPER SELECT II, признанная главным конкурентным преимуществом всех внедорожников Mitsubishi, не имеет аналогов на российском рынке. Приятный бонус для поклонников Pajero Sport — заводская гарантия на 5 лет или 150 000 км пробега.

Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.

Новый Pajero Sport, флагман модельного ряда Mitsubishi получил ряд изменений и опций, от дизайна кузова и интерьера до внедрения передовых систем безопасности.

Дизайн передней части в фирменной концепции Dynamic Shield обеспечивает водителю и пассажирам лучшую видимость, а обновленная LED-оптика делает автомобиль более статусным. Любители охоты и рыбалки оценят противотуманные фары, которые теперь расположены выше уровня преодолеваемого брода, а удобные алюминиевые боковые подножки и новый спортивный дизайн колесных дисков добавят автомобилю еще большей брутальности. Благодаря новому набору «теплых опций» в виде подогрева сидений, а также рулевого колеса и стекла в зоне покоя щёток в Pajero Sport комфортно передвигаться в зимнее время.

Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.

Обновленный внедорожник Pajero Sport стал еще внушительнее по длине и высоте. В модели 2021 г. габариты увеличены и составляют 4 825 мм в длину (+ 40 мм), 1 815 мм в ширину и 1 835 мм в высоту (+ 20 мм). Автомобиль восхищает своей проходимостью. Отдельно отметим высокий дорожный просвет (218 мм), угол въезда (30 градусов) и глубину преодолеваемого брода (700 мм). Теперь покорение сложных участков стало еще более удобным и простым благодаря изменениям в шасси.

Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.

При радиусе разворота всего 5,6 метра, высоком клиренсе и легкой управляемости автомобиль оснащен системой парктроников. Камеры на бамперах есть не только спереди и сзади, как у большинства автомобилей такого типа, но и по бокам. В боковых зеркалах расположены индикаторы слепых зон, которые помогут при перестроении. Так же в автомобиле есть активная система освещения поворотов, система кругового обзора, функция предотвращения столкновений на парковке, помощи при спуске, смягчения последствий лобового столкновения и другие возможности сделать ваше вождение максимально безопасным.

Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.

Просторный салон отделан современными, высококачественными и тактильно приятными материалами. Удобные, мягкие, грамотно спрофилированные кресла с боковыми упорами и длинным сиденьем созданы для дальних путешествий. Расстояния между передними и задними сидениями позволяет ехать с комфортом даже большой компанией. Пассажирам второго ряда теперь доступен USB-разъём с подсветкой для использования в темное время суток для зарядки устройств, а также розетка на 220 В и быстрая зарядка. Багажник внедорожника обладает функцией бесконтактного открытия и, благодаря своей вместительности, дает возможность взять все необходимое для отдыха.

Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.

Простая и удобная цифровая приборная панель дает легкость управления. Здесь есть цифровая комбинация приборов, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, система Auto Hold*. А также мультимедийная система Mitsubishi Connect или система Яндекс. Авто, которые позволят быстро и легко подключить любой электронный девайс и сделать поездку еще более приятной. Теперь автомобилем можно управлять с помощью смартфона. Приложение Mitsubishi Remote Control поможет установить желаемую высоту открытия задней двери багажного отделения и напомнить водителям о дистанционной блокировке дверей при выходе из автомобиля.

Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Новый рамный внедорожник Pajero Sport.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.

Будьте первыми, бронируйте новый рамный внедорожник в Автоцентре АНТ!

Подробности в Автоцентре АНТ по адресу Павловский тракт, 251-д (рядом с ТРЦ «Европа») и по телефону +7 (3852) 29-00-29.

* AUTO HOLD — система автоматического удержания автомобиля на месте при остановке на светофоре.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д (рядом с ТРЦ «Европа»)

Режим работы:
Пн-пт с 8−00 до 19−00, сб-вс — с 9−00 до 14−00

Телефон: +7 (3852)29−00−29

Сайт: www.ant-mitsubishi.ru

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