Новый техрегламент может запретить ремонт машин

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила 3-й пакет поправок в регламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Документ можно найти на госпортале правовой информации.
Сейчас он находится в фазе публичных обсуждений. Если новый техрегламент возымеет силу, то столь популярным разборам и авто-барахолкам придется сворачиваться или уходить в подполье. Они будут незаконны, так как использование уже бывшего в употреблении агрегата (даже при условии, что он в рабочем состоянии) будет считаться нарушением норм.
Автомобильное издание «За рулем», ссылаясь на прогнозы специалистов «Союза автосервисов», пишет, что подобные поправки больно ударят по карману владельцев авто и ремонтных авто мастерских. Первые не смогут приобретать рабочие запчасти б/у по низким ценам.
Им придется тратить весомые суммы для приобретение запчастей от производителей, таким образом обогащаться будут иностранные компании. Вторые лишатся заработка. Тысячи квалифицированных специалистов останутся без работы.
В список запчастей и деталей, которые нельзя использовать повторно вошли:
- Подушки безопасности;
- Ремни безопасности;
- Сиденья, в которые встроены ремни и подушки безопасности;
- Системы рулевого управления (блоки электроуправления и датчики);
- Тормозные системы (блоки электроуправления и датчики);
- Иммобилизаторы (блоки электроуправления и повторители);
- Глушители системы выпуска;
- Каталические нейтрализаторы и сажевые фильтры;
- Оборудование для питания фильтра газом;
- Резервуар, предохранительное устройство для сброса давления, запорный клапан, контрольный клапан (для транспортных средств, работающих на водороде).
«Вне закона» также могут оказаться свадебные лимузины и пассажирские автобусы, которые раньше были фургонами.
В апреле 2020 года представители «Союза автосервисов» просили правительство РФ включить сферу техобслуживания и ремонта автомобилей в «Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
В последней поправке перечня пострадавших отраслей от 7 июля 2020 года сфера техобслуживания и ремонта автомобилей не попала.