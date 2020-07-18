Новый техрегламент может запретить ремонт машин

Иногда автомобили приходят в негодность, но некоторые запчасти все еще могут послужить во благо водителя. Однако новые требования Технического регламента могут прикрыть бюджетную лавочку и «бэушные» запчасти нельзя будет использовать повторно.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила 3-й пакет поправок в регламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Документ можно найти на госпортале правовой информации.

Сейчас он находится в фазе публичных обсуждений. Если новый техрегламент возымеет силу, то столь популярным разборам и авто-барахолкам придется сворачиваться или уходить в подполье. Они будут незаконны, так как использование уже бывшего в употреблении агрегата (даже при условии, что он в рабочем состоянии) будет считаться нарушением норм.

Автомобильное издание «За рулем», ссылаясь на прогнозы специалистов «Союза автосервисов», пишет, что подобные поправки больно ударят по карману владельцев авто и ремонтных авто мастерских. Первые не смогут приобретать рабочие запчасти б/у по низким ценам.

Им придется тратить весомые суммы для приобретение запчастей от производителей, таким образом обогащаться будут иностранные компании. Вторые лишатся заработка. Тысячи квалифицированных специалистов останутся без работы.

За рулем. Михаил Хаустов

В список запчастей и деталей, которые нельзя использовать повторно вошли:

Подушки безопасности;

Ремни безопасности;

Сиденья , в которые встроены ремни и подушки безопасности;

в которые встроены ремни и подушки безопасности; Системы рулевого управления ( блоки электроуправления и датчики);

блоки электроуправления и датчики); Тормозные системы ( блоки электроуправления и датчики);

блоки электроуправления и датчики); Иммобилизаторы ( блоки электроуправления и повторители);

блоки электроуправления и повторители); Глушители системы выпуска;

Каталические нейтрализаторы и сажевые фильтры;

Оборудование для питания фильтра газом;

Резервуар , предохранительное устройство для сброса давления , запорный клапан , контрольный клапан ( для транспортных средств , работающих на водороде).

«Вне закона» также могут оказаться свадебные лимузины и пассажирские автобусы, которые раньше были фургонами.

В апреле 2020 года представители «Союза автосервисов» просили правительство РФ включить сферу техобслуживания и ремонта автомобилей в «Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

В последней поправке перечня пострадавших отраслей от 7 июля 2020 года сфера техобслуживания и ремонта автомобилей не попала.