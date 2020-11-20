20 ноября на несколько участков улиц Барнаула установят новые знаки запрета

С 20 ноября на нескольких участках улицах Барнаула начнет действовать ограничение на ночную парковку машин, предупредили в мэрии.

Парковаться нельзя будет на следующих участках:

нечетная сторона ул. Молодежной в районе здания № 3 , от здания № 108а по пр. Комсомольскому до пр. Сибирского,

от здания № 108а по пр. Комсомольскому до пр. Сибирского, четная и нечетная стороны ул. Тимуровской , от малой проезжей части пр. Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой,

от малой проезжей части пр. Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой, четная и нечетная стороны ул. Георгия Исакова , от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова,

от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова, четная и нечетная стороны ул.40 лет Октября , от ул. Петра Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов,

от ул. Петра Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов, четная малая проезжая часть ул. Малахова , от ул. Гридасова до проезда Северного Власихинского,

от ул. Гридасова до проезда Северного Власихинского, четная малая проезжая часть Павловского тракта , от ул. Георгиева до ул. Попова,

от ул. Георгиева до ул. Попова, четная сторона ул. Островского , от ул. Антона Петрова до дома № 68е по ул. Островского,

от ул. Антона Петрова до дома № 68е по ул. Островского, четная малая проезжая часть ул. Малахова , от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского,

от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского, четная малая проезжая часть ул. Малахова , от ул. Взлетной до ул. Балтийской,

от ул. Взлетной до ул. Балтийской, четная малая проезжая часть Павловского тракта , от ул. Георгиева до ул. Попова,

от ул. Георгиева до ул. Попова, четная сторона ул. Островского , от ул. Антона Петрова до дома № 68е по ул. Островского,

от ул. Антона Петрова до дома № 68е по ул. Островского, парковочная площадка в районе здания № 105 по ул. Короленко.

Уборка снега. barnaul.org

С 4 декабря появятся знаки, ограничивающие остановку и стоянку в ночное время на следующих участках:

парковочный карман по нечетной стороне ул. Георгиева в районе здания № 13 ( КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 9»),

КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 9»), четная сторона ул. Петра Сухова в районе здания № 62 ( СШОР по спортивной гимнастике им.С.Г.Хорохордина),

СШОР по спортивной гимнастике им.С.Г.Хорохордина), четная сторона ул. 2-й Северо-Западной , от ул. Антона Петрова до парка «Арлекино».

от ул. Антона Петрова до парка «Арлекино». Возможно введение ограничений и на дополнительных участках , если возникнут трудности с уборкой снега , уточнили в комитете.

Снегоуборка онлайн

Техника на дорогах Барнаула. barnaul.org/karta/

На официальном сайте Барнаула есть ссылка на данные системы ГЛОНАСС МБУ «Автодорстрой». Перейдя по ней, каждый житель города может наблюдать за передвижением дорожной техники в режиме реального времени.