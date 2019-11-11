Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 ноября -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости
105

16 ноября состоится самая ожидаемая премьера года — презентация Абсолютно Нового Toyota RAV4

Мероприятие пройдет в Тойота Центре АЕМ по адресу: ул. Попова 165. Начало программы в 12.00

Toyota RAV4
Toyota RAV4
ООО "АЕМ"

Вас ждут:

  • презентация и тест-драйв Запредельного RAV4
  • интерактивные площадки
  • гастрономическое шоу
  • фотозона и селфи-зеркало
  • детская зона с аквагримом и мастер-классом
  • специальные подарки для владельцев Toyota RAV4 (при предъявлении Свидетельства о регистрации транспортного средства)
Toyota RAV4
Toyota RAV4
ООО «АЕМ»

Внимание, количество подарков ограничено и будет предоставлено первым пришедшим и предъявившим документ на ресепшн.

Партнеры: Торговая сеть «Подкова», компания «Starline», туристическая компания «Авиафлот», энергетический напиток BUZZ , стрелковый клуб «Трофей»

Регистрация на мероприятие по телефону +7 (3852)23−23−23

Вход свободный

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость