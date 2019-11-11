Вас ждут:
- презентация и тест-драйв Запредельного RAV4
- интерактивные площадки
- гастрономическое шоу
- фотозона и селфи-зеркало
- детская зона с аквагримом и мастер-классом
- специальные подарки для владельцев Toyota RAV4 (при предъявлении Свидетельства о регистрации транспортного средства)
Внимание, количество подарков ограничено и будет предоставлено первым пришедшим и предъявившим документ на ресепшн.
Партнеры: Торговая сеть «Подкова», компания «Starline», туристическая компания «Авиафлот», энергетический напиток BUZZ , стрелковый клуб «Трофей»
Регистрация на мероприятие по телефону +7 (3852)23−23−23
Вход свободный