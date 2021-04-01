Нужно тестировать лично! В Барнауле прошел тест-драйв легендарной OCTAVIA четвертого поколения

Внимание к мелочам рождает совершенство — совершенство четвертого поколения легендарной модели OCTAVIA. С 13 февраля по 31 марта единственный в Алтайском крае официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» проводил ДНИ НОВОЙ ОCTAVIA A8. Это был настоящий марафон тест-драйвов обновленной модели. Цель данного мероприятия — максимально комфортно, интересно презентовать новую модель всем нашим клиентам. Мы разработали персонализированную программу для гостей с учетом всех требований и ограничений на сегодняшний день.

Во-первых, индивидуальная презентация в шоуруме. Все менеджеры отдела продаж прошли специальное обучение и имеют сертификаты об успешном прохождении тренинга по ŠKODA OCTAVIA A8 от импортера.

ДНИ НОВОЙ ОCTAVIA A8. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Во-вторых, запоминающийся тест-драйв. Тест-драйв по желанию клиента может быть индивидуальный, с сопровождением менеджера отдела продаж, семейный. Для этого случая в нашем дилерском центре имеются автокресла для детей любого возраста. Заинтересованным клиентам было предложено пройти автоквест. И таких азартных оказалось не мало. Необходимо было отгадать загадки и сфотографировать ответы — арт-объекты на пути следования тест-драйва. Естественно, все победители получили полезные сувениры ŠKODA.

ДНИ НОВОЙ ОCTAVIA A8. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» ДНИ НОВОЙ ОCTAVIA A8. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» ДНИ НОВОЙ ОCTAVIA A8. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» ДНИ НОВОЙ ОCTAVIA A8. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Визитная карточка бренда ŠKODA — забота, которая буквально царит в атмосфере дилерского центра ŠKODA «АНТ Барнаул». Каждый клиент нам дорог, и каждого мы стараемся окружить заботой и вниманием. Приветливые и доброжелательные администраторы всегда предложат ароматный кофе или чай и, конечно, сладкий комплимент — фирменные конфеты ручной работы.

ДНИ НОВОЙ ОCTAVIA A8. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

После тест-драйва менеджеры обсуждали впечатления с клиентами. Каждый участник не уходил с пустыми руками. Мы с удовольствием предоставляли каталоги по модели, журнал ŠKODA MAGAZINE и брендовые сувениры.

В период ДНЕЙ OCTAVIA в нашем дилерском центре работала настоящая «Почта заботы». Всем клиентам предлагалось подписать открытки родным, близким и сбросить в настоящий почтовый ящик. Удивительно теплые и ностальгические чувства клиентов были неподдельными. А каждую открытку мы действительно оправили адресату.

НОВАЯ ОCTAVIA A8. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

А вот мнения наших клиентов о новой ŠKODA OCTAVIA A8 ( комплектация Style Plus): Автомобиль прекрасно подойдет для семьи. У него весьма вместительный багажник — 578 л. OCTAVIA — автомобиль с кузовом лифтбек. Пятая дверь поднимается вместе со стеклом, открывая доступ к внушительному багажному отделению. Точный и плавный руль. Пронизывает ощущение полного контроля над дорогой. Отличная динамика при разгоне. Двигатель 1,4 TSI, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, разгон с 0 до 100 км/ч. За 9 секунд. Комфортные кресла. Удобное расположение блоков управления. Все выверено с точки зрения эргономики на 6 баллов из пяти. Теплый автомобиль. Подогрев кресел, руля и стекла. Причем климат-контроль включает индивидуальную регулировку температуры на заднем сиденье. Это дополнительный комфорт для пассажиров второго ряда, которым не нужно отвлекать водителя. Полный восторг от умных решений SIMPLY CLEVER. Они в генетике ŠKODA и совершенствуются с каждой новой моделью. О них можно рассказывать бесконечно, а лучше все увидеть. Мы специально подготовили серию роликов

Кстати, вы тоже можете пройти тест-драйв. Приходите всей семьей или с друзьями. Мы найдем, чем увлечь вашего ребенка и как приятно удивить Вас. Стать участником тест-драйва можно, пройдя по ссылке: skoda-barnaul.ant22.ru, а также позвонив по номеру телефона: 8 (3852) 282−111.

Добро пожаловать в ŠKODA.

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00

— СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru