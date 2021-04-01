Нужно тестировать лично! В Барнауле прошел тест-драйв легендарной OCTAVIA четвертого поколения

Внимание к мелочам рождает совершенство — совершенство четвертого поколения легендарной модели OCTAVIA. С 13 февраля по 31 марта единственный в Алтайском крае официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» проводил ДНИ НОВОЙ ОCTAVIA A8. Это был настоящий марафон тест-драйвов обновленной модели. Цель данного мероприятия — максимально комфортно, интересно презентовать новую модель всем нашим клиентам. Мы разработали персонализированную программу для гостей с учетом всех требований и ограничений на сегодняшний день.
Во-первых, индивидуальная презентация в шоуруме. Все менеджеры отдела продаж прошли специальное обучение и имеют сертификаты об успешном прохождении тренинга по ŠKODA OCTAVIA A8 от импортера.
Во-вторых, запоминающийся тест-драйв. Тест-драйв по желанию клиента может быть индивидуальный, с сопровождением менеджера отдела продаж, семейный. Для этого случая в нашем дилерском центре имеются автокресла для детей любого возраста. Заинтересованным клиентам было предложено пройти автоквест. И таких азартных оказалось не мало. Необходимо было отгадать загадки и сфотографировать ответы — арт-объекты на пути следования тест-драйва. Естественно, все победители получили полезные сувениры ŠKODA.
Визитная карточка бренда ŠKODA — забота, которая буквально царит в атмосфере дилерского центра ŠKODA «АНТ Барнаул». Каждый клиент нам дорог, и каждого мы стараемся окружить заботой и вниманием. Приветливые и доброжелательные администраторы всегда предложат ароматный кофе или чай и, конечно, сладкий комплимент — фирменные конфеты ручной работы.
После тест-драйва менеджеры обсуждали впечатления с клиентами. Каждый участник не уходил с пустыми руками. Мы с удовольствием предоставляли каталоги по модели, журнал ŠKODA MAGAZINE и брендовые сувениры.
В период ДНЕЙ OCTAVIA в нашем дилерском центре работала настоящая «Почта заботы». Всем клиентам предлагалось подписать открытки родным, близким и сбросить в настоящий почтовый ящик. Удивительно теплые и ностальгические чувства клиентов были неподдельными. А каждую открытку мы действительно оправили адресату.
Автомобиль прекрасно подойдет для семьи. У него весьма вместительный багажник — 578 л. OCTAVIA — автомобиль с кузовом лифтбек. Пятая дверь поднимается вместе со стеклом, открывая доступ к внушительному багажному отделению.
Точный и плавный руль. Пронизывает ощущение полного контроля над дорогой.
Отличная динамика при разгоне. Двигатель 1,4 TSI, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, разгон с 0 до 100 км/ч. За 9 секунд.
Комфортные кресла. Удобное расположение блоков управления. Все выверено с точки зрения эргономики на 6 баллов из пяти.
Теплый автомобиль. Подогрев кресел, руля и стекла. Причем климат-контроль включает индивидуальную регулировку температуры на заднем сиденье. Это дополнительный комфорт для пассажиров второго ряда, которым не нужно отвлекать водителя.
Полный восторг от умных решений SIMPLY CLEVER. Они в генетике ŠKODA и совершенствуются с каждой новой моделью. О них можно рассказывать бесконечно, а лучше все увидеть. Мы специально подготовили серию роликов
Кстати, вы тоже можете пройти тест-драйв. Приходите всей семьей или с друзьями. Мы найдем, чем увлечь вашего ребенка и как приятно удивить Вас. Стать участником тест-драйва можно, пройдя по ссылке: skoda-barnaul.ant22.ru, а также позвонив по номеру телефона: 8 (3852) 282−111.
Добро пожаловать в ŠKODA.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)
Время работы:
— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
— СБ-ВС: 9:00 — 14:00
Продажа: тел (3852) 282−111
Сервис: тел (3852) 282−888
Сайт: www.skoda-ant22.ru