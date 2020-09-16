О важных изменениях в ПДД рассказали россиянам

Островок безопасности
Исчезнет возможность стоянки и остановки на «островке безопасности», которая сейчас есть у водителей благодаря «лазейке» с расположением знака 3.27 «Остановка запрещена». Если он не установлен перед зоной, а сама она находится не перед пешеходным переходом, то остановка на «островке» пока возможна.
Тонировка
Смягчение требований к тонировке. Ветровое стекло обязано пропускать 70 и более процентов света, для остальных стекол ограничений нет. Предположительно, нормы замера тонировки останутся прежними.
Огнетушитель и аптечка
По новым правилам разрешается использовать любые медицинскую аптечку, знак аварийной остановки и огнетушитель — не только по ГОСТу.
Роллерам
Владельцы электросамокатов, моноколес, сегвеев, скейтбордов, роликовых коньков и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) попадут в отдельную категорию участников дорожного движения, пишет Lenta.ru.
Им запретят разгоняться выше 20 километров в час и кататься в нетрезвом виде.
Доработки сделаны для устранения существующих погрешностей.