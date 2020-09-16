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16 сентября
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Автоновости

О важных изменениях в ПДД рассказали россиянам

Минтранс разработал проект поправок к ПДД и предложил внести в них серьезные изменения. Пять самых важных изменений назвал журнал «За рулем».

Молодежь. Скейтборд.
Молодежь. Скейтборд.
СС0

Островок безопасности

Исчезнет возможность стоянки и остановки на «островке безопасности», которая сейчас есть у водителей благодаря «лазейке» с расположением знака 3.27 «Остановка запрещена». Если он не установлен перед зоной, а сама она находится не перед пешеходным переходом, то остановка на «островке» пока возможна.

Тонировка

Смягчение требований к тонировке. Ветровое стекло обязано пропускать 70 и более процентов света, для остальных стекол ограничений нет. Предположительно, нормы замера тонировки останутся прежними.

Огнетушитель и аптечка

По новым правилам разрешается использовать любые медицинскую аптечку, знак аварийной остановки и огнетушитель — не только по ГОСТу.

Роллерам

Владельцы электросамокатов, моноколес, сегвеев, скейтбордов, роликовых коньков и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) попадут в отдельную категорию участников дорожного движения, пишет Lenta.ru.

Им запретят разгоняться выше 20 километров в час и кататься в нетрезвом виде.

Доработки сделаны для устранения существующих погрешностей.

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