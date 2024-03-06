Обещание выполнили. Горэлектротранс Барнаула поднял зарплаты и набирает кондукторов

Ранее сообщалось, что Горэлектротранс собирается повысить зарплату кондукторов. Свое обещание они выполнили, сообщил на совещании в мэрии Барнаула председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
Повышение заработной платы составило 15%. Сам Ведяшкин сумму не озвучил, но на сайте "Работа России" указано 45 тыс. рублей.
В администрации также отметили, что набор персонала уже ведется.
Напомним, Горэлектротрансу не хватало 187 кондукторов.
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