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Автоновости

Обидчивый возлюбленный сжег машину бросившей его автоледи

Ночью 21 октября в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля «Тойота RAV4», принадлежащего 42-летней горожанке. Когда огонь потушили, стало понятно, что причиной произошедшего явился поджог.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в поджоге и задержать его. Им оказался ранее судимый 45-летний мужчина.

Предварительно установлено, что подозреваемый и потерпевшая на протяжении пяти лет состояли в отношениях, однако затем женщина решила их прекратить.

Не смирившись с потерей возлюбленной, поклонник решил отомстить. В ночное время он облил машину жидкостью и поджёг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога».

Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей, сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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