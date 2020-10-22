Обидчивый возлюбленный сжег машину бросившей его автоледи

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в поджоге и задержать его. Им оказался ранее судимый 45-летний мужчина.
Предварительно установлено, что подозреваемый и потерпевшая на протяжении пяти лет состояли в отношениях, однако затем женщина решила их прекратить.
Не смирившись с потерей возлюбленной, поклонник решил отомстить. В ночное время он облил машину жидкостью и поджёг.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога».
Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей, сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.