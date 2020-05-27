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Автоновости
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Объем выплат держателям облигаций Европлана за март-май 2020 г. составил 565 млн рублей

Компания Европлан, многолетний лидер российского автолизинга, в полном объеме и точно в срок выполняет свои обязательства.

Лизинговая компания «Европлан»

«Европлан» выплатил второй купон по биржевым облигациям серии БО-06.

Лизинговая компания «Европлан» провела выплату второго купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-06.

Облигации серии БО-06 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей были размещены по открытой подписке 28.05.2019 года. Объем выплат составил 140 610 000 рублей.

Срок обращения биржевых облигаций выпуска БО-06 — 10 лет. Оферта предусмотрена 28.05.2021 года.

Общая сумма своевременно проведённых Европлан выплат за март и май 2020 года включительно составила 564 658 585,38 рублей.

«Европлан» предлагает автомобили и спецтехнику в лизинг по всей России, и в Алтайском федеральном округе. Все автомобили можно приобрести в лизинг дистанционно, оставив заявку на сайте «Европлана». Заключение договора, осуществление платежей так же возможны в удаленном формате.

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