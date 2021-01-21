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Автоновости

Обновление исторического въезда в Барнаул завершат в 2021 году

Упрдор «Алтай», региональный минтранс и городские власти посовещались и решили, что одновременно с ремонтом Старого моста начнется обновление прилегающего к нему въезда в Барнаул. Работы планируют завершить к ноябрю 2021 года. А пока на эстакадах совмещенного (Старого) моста через Обь монтируют балки пролетных строений.

Старый мост зимой.
Старый мост зимой.
Пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай".

В 2020-м уже провели капитальный ремонт моста через протоку Оби. В этом году дорожники обновят покрытие от Чуйского тракта до моста (подъезд к Барнаулу, 0−11 км) и установят линии электроосвещения. Администрация в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» возьмется за ремонт улицы Парфенова и завершит работы на подъезде к спортивной школе Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай»:

На эстакадах отремонтировали стойки опор и ригели и приступили к установке новых балок. Всего необходимо заменить 180 элементов, вес каждого около 15 тонн. Со стороны Барнаула работы закончили, со стороны Новоалтайска нужно установить еще 40 балок.

Одновременно идет ремонт на Старом мосту. Там заменили железобетонные плиты на металлические, завершают установку перильного ограждения и готовятся к монтажу барьерного. Ремонтники выполняют устройство деформационных швов, которые обеспечат повышенный уровень поглощения ударов и вибраций.

Летом начнутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия и установке элементов обустройства.

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