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Автоновости

Обязательный техосмотр личного автотранспорта отменил Путин

Президент РФ Владимир Путин отменил обязательный техосмотр.

Техосмотр
Техосмотр
Михаил Хаустов

От него освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях.

Новая норма не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный — в служебных целях, пишет bfm.ru.

Проходить техосмотр необходимо будет при постановке транспортного средства на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что глава государства узаконил уголовную ответственность для водителей-лихачей.

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