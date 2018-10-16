Очевидцы: в центре Барнаула водитель BMW X6 устроил смертельную аварию

Как утверждают свидетели, BMW с большой скоростью пронесся на красный свет светофора и врезался в другой автомобиль. На месте происшествия работали полицейские и врачи. Есть сведения о погибших.
Официальная информация уточняется.
Поздно вечером 15 октября в старой части Барнаула произошло ДТП, есть погибшие, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22. Авария произошла в начале двенадцатого на пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия.
Как утверждают свидетели, BMW с большой скоростью пронесся на красный свет светофора и врезался в другой автомобиль. На месте происшествия работали полицейские и врачи. Есть сведения о погибших.
Официальная информация уточняется.
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