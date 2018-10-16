Очевидцы: в центре Барнаула водитель BMW X6 устроил смертельную аварию

Поздно вечером 15 октября в старой части Барнаула произошло ДТП, есть погибшие, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22. Авария произошла в начале двенадцатого на пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул, 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22