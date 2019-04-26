Очевидцы: водитель автобуса в Барнауле хотел высадить мать с детьми под колеса машин

Жительница Барнаула пожаловалась на водителя автобуса, после того как он чуть не высадил девушку с двумя маленькими детьми на проезжую часть. Об этом свидетели ситуации рассказали в группе Barnaul22.

Вечером 25 апреля девушка ехала в автобусе № 60. По ее словам, водитель хотел высадить пассажиров не на остановке «Детский сад» на ул. Попова, а, находясь в левом ряду, на проезжую часть напротив остановки.

Как утверждает пассажирка, водитель объяснил это тем, что не сможет перестроиться, так как на дороге пробка.

«Девушка с двумя трехлетними детьми подошла к нему с просьбой остановить на остановке, на что был ответ: „Мать-героиня нашлась, я открою дверь и дойдёте до остановки“. Вот так прям под колёса машин готов был высадить пассажиров», — пишет автор поста.

В итоге за девушку заступились все пассажиры автобуса, и водитель все-таки перестроился и высадил людей на остановке.

В комментариях другая девушка рассказала, что, будучи в положении, на днях ехала на автобусе № 60 от поликлиники № 8 до ул. Островского. По ее словам, автобус на огромной скорости проехал остановку у ее дома, «пролетел» мимо церкви и перекрестка Островского, а потом на ходу решил высадить людей там, где уже были ограждения.

«Я делаю шаг выйти он трогается и закрывает дверь, потом снова открывает, при этом едет и снова хлопает дверью, третий раз также. Прошу остановить, жму кнопку, объясняю, что не могу прыгать, он набирает скорость и мчится до Огней. Пассажиры были возмущены», — пишет девушка.

Отметим, что пожаловаться на работу общественного транспорта можно в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула по телефонам: 37−16−17, 37−16−18, а также в ГИБДД или напрямую в компанию-перевозчик, обслуживающую конкретный маршрут.