Одинокий, но несломленный. В Новосибирске большой эвакуатор увез маленький электросамокат

Видео опубликовал паблик АСТ-54.

«Борьба с самокатами компании Urent в Новосибирске зачастую приобретает абсурдные формы», — подписали видео.

«Это целый эвакуатор для такого автомобиля! У нас в Новосибирске все работает классненько», — с сарказмом комментирует автор видео.

Какая судьба постигла электросамокат в дальнейшем — неизвестно.

Напомним, в Барнауле тоже изобретают свои методы борьбы с расплодившимся по городу опасным электротранспортом. Так, в «Изумрудном» ввели ограничение на скорость — кататься по парке теперь можно со скоростью не больше 5 км в час.