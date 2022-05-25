25 мая
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Автоновости

Одинокий, но несломленный. В Новосибирске большой эвакуатор увез маленький электросамокат

В Новосибирске произошел забавный случай — кто-то вызвал целый эвакуатор, чтобы убрать с дороги электросамокат.

Самокат.
Самокат.
CC0

Видео опубликовал паблик АСТ-54.

«Борьба с самокатами компании Urent в Новосибирске зачастую приобретает абсурдные формы», — подписали видео.

«Это целый эвакуатор для такого автомобиля! У нас в Новосибирске все работает классненько», — с сарказмом комментирует автор видео.

Какая судьба постигла электросамокат в дальнейшем — неизвестно.

Напомним, в Барнауле тоже изобретают свои методы борьбы с расплодившимся по городу опасным электротранспортом. Так, в «Изумрудном» ввели ограничение на скорость — кататься по парке теперь можно со скоростью не больше 5 км в час.

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