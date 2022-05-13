13 мая
﻿
Жизнь

В барнаульском парке запретили гонять на электросамокатах

Управляющий барнаульским парком «Изумрудный» Владислав Вакаев выпустил постановление об ограничении скорости электросамокатов на территории парка — теперь там можно ехать со скоростью не более 5 км в час.

Электросамокат
Электросамокат
СС0

Документ он опубликовал в своем телеграм-канале.

В приказе указано, что решение вступает в силу с 12 мая и обязательно для исполнения всех посетителей парка.

«Сегодня подготовил вот такое решение, призванное навести порядок в вопросе пользования электросамокатами в парке. Соответствующие письма направим и службам проката, для того, чтобы они внесли в свои программы соответствующие ограничения», — написал Вакаев.

Контроль за исполнением возложен на заместителя руководителя, однако пока не ясно, как именно будет контролироваться скорость электросамокатов.

Ранее после ряда жалоб и сообщений о том, что пользователи электросамокатов сбивают прохожих и детей в парке, Вакаев предложил своим подписчикам проголосовать за решение по проблемному вопросу.

55% горожан выступили за полный запрет передвижения в парке на этом виде техники, 33% предложили ограничить скорость и лишь 12% выступили против запрета.

Напомним, накануне комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД ввести ОСАГО для электросамокатов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость