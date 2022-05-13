В барнаульском парке запретили гонять на электросамокатах

Документ он опубликовал в своем телеграм-канале.
В приказе указано, что решение вступает в силу с 12 мая и обязательно для исполнения всех посетителей парка.
«Сегодня подготовил вот такое решение, призванное навести порядок в вопросе пользования электросамокатами в парке. Соответствующие письма направим и службам проката, для того, чтобы они внесли в свои программы соответствующие ограничения», — написал Вакаев.
Контроль за исполнением возложен на заместителя руководителя, однако пока не ясно, как именно будет контролироваться скорость электросамокатов.
Ранее после ряда жалоб и сообщений о том, что пользователи электросамокатов сбивают прохожих и детей в парке, Вакаев предложил своим подписчикам проголосовать за решение по проблемному вопросу.
55% горожан выступили за полный запрет передвижения в парке на этом виде техники, 33% предложили ограничить скорость и лишь 12% выступили против запрета.
Напомним, накануне комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД ввести ОСАГО для электросамокатов.