ОСАГО для электросамокатов предложили ввести сенаторы

Эти средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для лиц, их использующих, уверены в комитете. Дело в том, что средства передвижения они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную скорость.
Сенаторы также предложили МВД проработать ограничение максимальной скорости таких транспортных средств, а также разделить их на используемые в личных и коммерческих целях, пишет Lenta.ru.
Кроме того, Минпросвещения, МВД и Минтрансу рекомендовано подготовить предложения о включении разделов по безопасному пользованию самокатами и скутерам в программы обучения детей и подростков.
Опасный «статус»
В апреле Верховный суд (ВС) России признал электросамокаты опасным для окружающих видом мобильного транспорта.
Однако юридический статус средств передвижения остался неизвестным.
Ранее электросамокат загорелся в многоэтажке, есть погибший и пострадавшие.