ОСАГО для электросамокатов предложили ввести сенаторы

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности, в том числе, электросамокатов и скутеров, пишет РИА Новости .

Эти средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для лиц, их использующих, уверены в комитете. Дело в том, что средства передвижения они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную скорость.

Сенаторы также предложили МВД проработать ограничение максимальной скорости таких транспортных средств, а также разделить их на используемые в личных и коммерческих целях, пишет Lenta.ru.

Кроме того, Минпросвещения, МВД и Минтрансу рекомендовано подготовить предложения о включении разделов по безопасному пользованию самокатами и скутерам в программы обучения детей и подростков.

Опасный «статус»

В апреле Верховный суд (ВС) России признал электросамокаты опасным для окружающих видом мобильного транспорта.

Однако юридический статус средств передвижения остался неизвестным.

Ранее электросамокат загорелся в многоэтажке, есть погибший и пострадавшие.