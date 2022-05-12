В барнаульском парке будут проводить бесплатные занятия по йоге и скандинавской ходьбе

В парке «Изумрудный» возобновляется летняя программа бесплатных спортивных тренировок для всех желающих, сообщает телеграм-канал парка.

13 мая в 17:30 состоится открытая тренировка по скандинавской ходьбе (тренер Ольга Сементина). Точка сбора — центральная аллея. Инвентарь будет предоставлен.

С 16 мая по понедельникам и средам в 18:45, а по пятницам в 18:00 в парке будут проводить занятия по йоге и пилатесу. Тренер — Елена Чудоякова.

По этим же дням, только в 20:00, все желающие смогут также пойти на силовую тренировку с тренером Олегом Набока.

С собой нужно взять коврики для занятий и воду. Вопросы можно задать по телефону 8 (3852)20−61−19 или в WhatsApp 8−903−992−79−67.

Ранее стало известно, что в «Изумрудном» установили антивандальный туалет. Также до конца мая в парке появятся четыре торговых павильона, где можно будет приобрести мороженое, сладости, кофе, уличную еду.