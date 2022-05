Гуляния по земле алтайской. Какие фестивали пройдут этим летом в крае

Июнь

Сразу шесть ярких фестивалей можно будет посетить в первый день лета.

День России на Бирюзовой Катуни

С 8 по 12 число в День России на «Бирюзовой Катуни» пройдет фестиваль традиционной культуры. Сюда приедут 700 исполнителей и мастеров из разных регионов России и ближнего зарубежья.

На фестивале можно попробовать разные национальные блюда, научиться народным танцам и традиционным ремеслам. Завершится все большим концертом, сообщает «ВизитАлтай».

«Цветение маральника» 2022. Ирина Пергаева.

Песчаная-2022

В эти же дни в Смоленском районе пройдет фестиваль «Песчаная-2022». Приглашаются все, кто знает и любит такие иностранные слова как рафтинг, парапланеризм и альпинизм.

Зрелищные соревнования этих и других летних видов спорта пройдут в живописных окрестностях села Солоновка. Лагерь фестиваля в скалистом ущелье на реке Песчаной принимает несколько сотен участников: горных туристов и прочих любителей активных путешествий.

Троицкие гуляния

Если у вас высотобоязнь, то лучше поезжайте на фольклорный фестиваль в Солонешенский район, который пройдет 12 июня. Познакомитесь со старообрядцами, пройдете таинственные ритуалы, поедите как настоящие кержаки, научитесь водить настоящие хороводы.

Рождественский фестиваль в Косихе. 22 июня 2019 Алиса Батурина

Литературный фестиваль Роберта Рождественского

С 22 по 25 число в регионе будет проводиться Рождественский фестиваль. На родине поэта Роберта Рождественского устроят народную ярмарку и праздничный концерт с выступлением звезд.

Шермиции на Сибирской земле

25 июня в четырех километрах от Заринска устроят казачьи игры. Будет и рубка одиночных мишеней в пешем строю, и борьба «на ломка», и кулачный бой, и огневая подготовка. У казачьего этноспорта даже есть особое название — шермиции.

АХ! Фест: международный гастрономический фестиваль

В этот же день в селе Алтайском всех гурманов ждут на гастрономический фестиваль «Ах!Фест». Дегустации, мастер-классы от шеф-поваров, розыгрыши и призы — понравится и взрослым, и детям.

Июль

Кумир-2022: фестиваль на бурной воде

Фестиваль на бурной реке «Кумир-2022» пройдет в Чарышском районе с 8 по 17 июля. Программа включает соревнования по рафтингу и спортивному туризму на водных дистанциях, конкурсную программу, поход-туриаду по рекам района.

Летний фестиваль на Завьяловских озерах

16 июля туристов будут ждать на знаменитых лечебных Завьяловских озерах. Праздничная программа, народная ярмарка, концерт и даже салют — можно и поплавать, и повеселиться.

Because of the Beatles

В этот же день в «Бирюзовой Катуни», где установлен первый в мире памятник Джону Леннону, состоится фестиваль Because of the Beatles. Будет много музыки и каверов «битлов».

Шукшинские дни на Алтае

В этом году наконец-то в привычном формате пройдет Шукшинский фестиваль. 23 июля ждем в Сростках звездных гостей, праздничную программу, широкую ярмарку и большой концерт на Пикете. Скрещиваем пальцы, чтобы никакие вирусы не сорвали планы.

Лица Шукшинского фестиваля. Анна Зайкова.

Крылья Сибири

Зрелищное авиашоу «Крылья Сибири» пройдет в Ребрихинском районе 23 июля. Будет выставка электронных и бензиновых моделей самолетов, вертолеты и планеры, показательные выступления парамотористов и шоу пилотажной группы, демонстрационными бои авиамоделей-беспилотников.

Август

Земляки

С 4 по 7 августа в Смоленском районе пройдет фестиваль памяти Михаила Евдокимова. Обещается концерт с участием звезд, спортивные состязания, вечер песен и стихов.

Медовый спас

14 августа на Алтае пройдет «Медовый спас». Фестиваль включает выставку-продажу продукции пчеловодства, концерты и завлекательную программу.

Сибирский фестиваль триатлона Siberian Tri Fest

Единственная в Сибири гонка на полужелезной и спринтерской дистанциях Altai3race пятый раз состоится в предгорьях Алтайского района с 19 по 21 августа.

С 2019 года фестиваль проводится в формате Siberian Tri Fest: помимо мультиспортивной гонки (водный, велосипедный и беговой этапы) спортсмены участвуют в деловой и образовательной программе.

Алтай. Притяжение

Международный фестиваль деревянной скульптуры будет проходить на «Бирюзовой Катуни» с 24 августа. Резчики по дереву приедут с разных регионов России и представят свои шедевры публике.

Звенигора

Завершится летний сезон 26−28 августа фестивалем бардовской песни «Звенигора» в Курьинском районе у озера Колыванское. Байки у костра, прогулки под парусом по озеру, скалолазание по местным скалам — каждый найдет времяпрепровождение на свой вкус.