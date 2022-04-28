ТОП-11 кинопремьер мая, которые стоит посмотреть барнаульцам

Суворов: Великое путешествие
Патриотический мультфильм для самых маленьких — первая полнометражная картина от «Союзмультфильма» за последние 20 лет.
Юноша Гриша попадает на службе к полководцу Александру Суворову и становится участником судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода.
Героев озвучили Константин Хабенский, Антон Макарский, Виктор Сухоруков, Филипп Киркоров, Анна Ардова, Юлия Рутберг и другие.
Где Анна Франк
Мультфильм, основанный на реальном дневнике девочки, погибшей в концлагере.
В центре сюжета — Китти, воображаемая подруга Анны Франк, с которой девочка делилась своими переживаниями. Китти сходит со страниц дневника и отправляется на поиски Анны в современном Амстердаме, пишет «Кинопоиск».
Флешбэк
Лиам Нисон не изменяет своему образу брутального супермэна и снова раскидает всех злодеев. Компанию по касту ему составит прекрасная Моника Беллуччи.
В этот раз его имя — Алекс Льюис. Он профессиональный киллер с репутацией, который вынужден отбиваться и от ФБР, и от криминального босса.
А все несчастья потому, что убийца отказался нарушить свой внутренний кодекс.
Ботан и супербаба
Соскучились по героям сериала «Полицейский с Рублевки»? Держите их в новом качестве от сценариста и продюсера Ильи Куликова. В главной роли — София Каштанова и Роман Попов.
Стеснительный ботаник Иван для встречи выпускников крадет девушку-андроида из научного центра «Сколково».
Но девушка-робот оказывается спецразработкой для ведения боевых действий, которой только предстоит узнать, что такое доброта и человечность.
Улей
Картина, попавшая в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
После того, как муж Фахрие пропал без вести в Косово, женщина начинает собственный бизнес в попытках обеспечить семью и выжить в условиях неопределенности.
Однако в традиционном патриархальном обществе это сделать непросто, и, вынужденная бороться за свои права и амбиции, она постепенно меняет мир вокруг себя.
Дышите свободно
Новая картина режиссера Сергея Бодрова, очевидно, про очень личную и больную тему. Все герои фильма борются с заиканием — этим страдает и сам автор фильма.
Герой фильма Илья сильно заикается, и это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником.
Там он встречает новых друзей и новую любовь — молодую девушку Веру. Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.
Нелегал
Якутское кино — абсолютный феномен российского кинематографа. Один из его ярких представителей Дмитрий Давыдов представляет новый фильм на еще одну душераздирающую тему.
Молодой мигрант из Бишкека приезжает в Якутск с одному ему известной целью. Без документов, не знающий лишних слов, он смотрит куда-то вдаль — то внутрь себя, то сквозь окружающих.
Он будет задержан, получит чёрную работу, впутается в опасное дело, но шаг за шагом, оставляя за плечами испытание за испытанием, ведомый какой-то тайной силой, он будет приближаться к искомому.
Будь моими глазами
Незрячую девушку Софи приглашают в отсутствие хозяев пожить в роскошном уединенном особняке.
Вскоре в дом вламываются грабители, и единственная надежда Софи на спасение — приложение, которое позволяет связаться со случайным волонтером, по видеосвязи описывающим происходящее вокруг.
Клон
В мире будущего люди вынуждены отстаивать свое право на существование в публичных смертельных поединках со своими клонами.
Когда специалисты ставят Саре тяжелый диагноз, она приобретает собственного двойника, чтобы он заботился о близких. Но когда девушка выздоравливает и решает деактивировать клона, она сталкивается с новым суровым законом.
Саре придется сойтись со своим двойником в смертельной битве. В главных ролях — звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол и фильмов Marvel Карен Гиллан.
Аманат
Историческая военная драма, основанная на реальных событиях.
Это история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века.
Святым тут не место
Картина от сценариста фильмов «Таксист» и «Бешеный бык».
Человек по прозвищу Иезуит заключен в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Его жена убита, а сын похищен и доставлен в Мексику.
Теперь он разрабатывает сложный и опасный план по спасению сына из плена и отмщению за убийство жены.