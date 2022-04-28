ТОП-11 кинопремьер мая, которые стоит посмотреть барнаульцам

Фильм про заик и слепую девушку, одного нелегала, боевого андроида и воинствующих клонов — в мае киноманам предлагают самый разнообразный выбор премьер. Что интересного выйдет на большие экраны — в обзоре «Афиши».

Суворов: Великое путешествие

Патриотический мультфильм для самых маленьких — первая полнометражная картина от «Союзмультфильма» за последние 20 лет.

Юноша Гриша попадает на службе к полководцу Александру Суворову и становится участником судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода.

Героев озвучили Константин Хабенский, Антон Макарский, Виктор Сухоруков, Филипп Киркоров, Анна Ардова, Юлия Рутберг и другие.

Где Анна Франк

Мультфильм, основанный на реальном дневнике девочки, погибшей в концлагере.

В центре сюжета — Китти, воображаемая подруга Анны Франк, с которой девочка делилась своими переживаниями. Китти сходит со страниц дневника и отправляется на поиски Анны в современном Амстердаме, пишет «Кинопоиск».

Флешбэк

Лиам Нисон не изменяет своему образу брутального супермэна и снова раскидает всех злодеев. Компанию по касту ему составит прекрасная Моника Беллуччи.

В этот раз его имя — Алекс Льюис. Он профессиональный киллер с репутацией, который вынужден отбиваться и от ФБР, и от криминального босса.

А все несчастья потому, что убийца отказался нарушить свой внутренний кодекс.

Ботан и супербаба

Соскучились по героям сериала «Полицейский с Рублевки»? Держите их в новом качестве от сценариста и продюсера Ильи Куликова. В главной роли — София Каштанова и Роман Попов.

Стеснительный ботаник Иван для встречи выпускников крадет девушку-андроида из научного центра «Сколково».

Но девушка-робот оказывается спецразработкой для ведения боевых действий, которой только предстоит узнать, что такое доброта и человечность.

Улей

Картина, попавшая в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

После того, как муж Фахрие пропал без вести в Косово, женщина начинает собственный бизнес в попытках обеспечить семью и выжить в условиях неопределенности.

Однако в традиционном патриархальном обществе это сделать непросто, и, вынужденная бороться за свои права и амбиции, она постепенно меняет мир вокруг себя.

Дышите свободно

Новая картина режиссера Сергея Бодрова, очевидно, про очень личную и больную тему. Все герои фильма борются с заиканием — этим страдает и сам автор фильма.

Герой фильма Илья сильно заикается, и это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником.

Там он встречает новых друзей и новую любовь — молодую девушку Веру. Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.

Нелегал

Якутское кино — абсолютный феномен российского кинематографа. Один из его ярких представителей Дмитрий Давыдов представляет новый фильм на еще одну душераздирающую тему.

Молодой мигрант из Бишкека приезжает в Якутск с одному ему известной целью. Без документов, не знающий лишних слов, он смотрит куда-то вдаль — то внутрь себя, то сквозь окружающих.

Он будет задержан, получит чёрную работу, впутается в опасное дело, но шаг за шагом, оставляя за плечами испытание за испытанием, ведомый какой-то тайной силой, он будет приближаться к искомому.

Будь моими глазами

Незрячую девушку Софи приглашают в отсутствие хозяев пожить в роскошном уединенном особняке.

Вскоре в дом вламываются грабители, и единственная надежда Софи на спасение — приложение, которое позволяет связаться со случайным волонтером, по видеосвязи описывающим происходящее вокруг.

Клон

В мире будущего люди вынуждены отстаивать свое право на существование в публичных смертельных поединках со своими клонами.

Когда специалисты ставят Саре тяжелый диагноз, она приобретает собственного двойника, чтобы он заботился о близких. Но когда девушка выздоравливает и решает деактивировать клона, она сталкивается с новым суровым законом.

Саре придется сойтись со своим двойником в смертельной битве. В главных ролях — звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол и фильмов Marvel Карен Гиллан.

Аманат

Историческая военная драма, основанная на реальных событиях.

Это история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века.

Святым тут не место

Картина от сценариста фильмов «Таксист» и «Бешеный бык».

Человек по прозвищу Иезуит заключен в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Его жена убита, а сын похищен и доставлен в Мексику.

Теперь он разрабатывает сложный и опасный план по спасению сына из плена и отмщению за убийство жены.