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Вышел тизер сериала о первом ВИЧ-пациенте в Советском Союзе

Портал «Кинопоиск» выпустит новый сериал «Нулевой пациент». История основана на реальных событиях, когда в 1988 году в СССР произошла вспышка ВИЧ-инфекции.

Сериал "Нулевой пациент"
Сериал "Нулевой пациент"
Кинопоиск

Производством сериала занималась компания «Среда» Александра Цекало («Метод», «Гоголь»), сценарий написал Олег Маловичко («Метод», «Хрустальный»).

Главный герой сериала — молодой врач Кирсан Аюшев, который работает в детской больнице. Он начинает подозревать, что его пациенты болеют неизвестной болезнью — ВИЧ, которая описана лишь в иностранном журнале.

Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров — единственный специалист в СССР по «экзотической» болезни.

Так жизнь тысяч людей оказывается зависимой от решений столичного эпидемиолога и провинциального педиатра.

Главные роли исполнили Аскар Ильясов и Никита Ефремов. Также в сериале снялись Елизавета Шакира, Евгения Манджиева, Евгений Стычкин, Павел Майков, Сейдулла Молдаханов, Виктория Агалакова, Игорь Гордин и другие.

Релиз сериала состоится этой весной, пишет «КП».

Ранее в сети появился трейлер четвертого сезона нашумевшего сериала «Очень странные дела».

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