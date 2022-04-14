Вышел тизер сериала о первом ВИЧ-пациенте в Советском Союзе

Производством сериала занималась компания «Среда» Александра Цекало («Метод», «Гоголь»), сценарий написал Олег Маловичко («Метод», «Хрустальный»).
Главный герой сериала — молодой врач Кирсан Аюшев, который работает в детской больнице. Он начинает подозревать, что его пациенты болеют неизвестной болезнью — ВИЧ, которая описана лишь в иностранном журнале.
Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров — единственный специалист в СССР по «экзотической» болезни.
Так жизнь тысяч людей оказывается зависимой от решений столичного эпидемиолога и провинциального педиатра.
Главные роли исполнили Аскар Ильясов и Никита Ефремов. Также в сериале снялись Елизавета Шакира, Евгения Манджиева, Евгений Стычкин, Павел Майков, Сейдулла Молдаханов, Виктория Агалакова, Игорь Гордин и другие.
Релиз сериала состоится этой весной, пишет «КП».
Ранее в сети появился трейлер четвертого сезона нашумевшего сериала «Очень странные дела».