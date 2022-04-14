Рита Перегудова, журналист отдела новостей, выпускающий редактор:
«В детстве меня очень тронул этот фильм, хотя он совсем не о детских вещах — потерях, горе, чувстве вины — но при этом очень теплый, уютный и светлый. Пересматриваю его, чтобы вспомнить — любовь и дружба могут менять мир»
Сюжет
11-летняя Вейда Салтенфасс живет в большом доме вместе с отцом и умалишенной бабушкой. Отец занимается предоставлением ритуальных услуг, причем его похоронное бюро размещается прямо в доме семейства Салтенфасс. Мрачная, похоронная атмосфера, царящая в доме, угнетающе действует на девочку.
Мистер Салтенфасс полностью погружен в работу, после смерти жены у него не осталось в жизни других интересов. Но все меняется, когда похоронное бюро нанимает нового сотрудника. Жизнерадостная Шелли заставляет мистера Салтенфасса выползти из ракушки эмоционального отчуждения — Вейда никогда еще не видела своего отца таким счастливым.
Надежда Тиунова, корреспондент:
«Чтобы посмеяться — это фильмы „Ночной продавец“, „Теория запоя“ и „Семь кабинок“. Комедии положений — лучшее средство, чтобы поднять настроение. А чтобы рыдать как свинья — это „1492: Завоевание рая“.
Колумб — просто мой кумир. Меня всегда трогает его биография. Восхитительно, что однажды человек отправился туда не знаю куда и все-таки куда-то доплыл. Мне не понятен его религиозный фанатизм, но всегда вдохновляет сама идея не гундеть, а делать».
Сюжет
Великая мечта, ставшая реальностью всемирной истории. Генуэзский мореплаватель Христофор Колумб всю жизнь мечтал открыть новые пути в Индию. Много лет все только смеялись над его «безумными» проектами проложить морской маршрут на Восток через Запад.
И все же Колумб смог убедить испанскую королеву Изабеллу профинансировать его экспедицию в далекие страны, богатые золотом и пряностями. Снарядив три небольшие каравеллы, Колумб отправился навстречу неизведанному.
Анна Кабанова, корреспондент:
«Еще из любимых — „Вселенная Стивена Хокинга“ и „Просто помиловать“. Состояние „когда плохо“, это, в моем случае, про какую-то апатию и ощущение, что плохо прямо ВСЕ и не понятно, что с этим делать. Эти картины как раз помогают „сломать“ это ощущение. Поскольку там герои были, на первый взгляд, в безвыходной ситуации. Но в итоге все-таки вышли из нее, пусть это и было тяжело».
Сюжет
Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы.
Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.
Екатерина Карзова, корреспондент:
«Долго думала над фильмом. Наверное, в такие моменты не хочется во что бы то ни стало себя рассмешить. Хочется поддержать тоску, что ли.
Поэтому мой выбор — „Кин-дза-дза“ Георгия Данелии. Гипнотизирующий меня фильм, меланхоличный, с каким-то таким горьким юмором — идеально подходит к тяжелому душевному состоянию. Это как горькая пилюля во время болезни. Тоскливое безумие какое-то. Сатира, которая, к сожалению, раз за разом проходит проверку временем».
Сюжет
Прораб Владимир Николаевич Машков и не подозревал, что обычный путь до универсама за хлебом и макаронами обернется межгалактическими путешествиями. А все эта встреча со странным босоногим человеком с каким-то маленьким устройством — «машинкой перемещения», как тот ее назвал.
Короче, нажал на кнопку и оказался вместе со случайным попутчиком, студентом в кроличьей шапке, в пустыне, и не в каких-нибудь Каракумах, а на планете-пустыне Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в спирали.
Анастасия Бичакова, СЕО-специалист:
«Могу часами, днями, месяцами — бесконечно — пересматривать вторую серию „Москва слезам не верит“. Классные актеры, очень красиво, душевно, атмосферно. А цитаты… Уууу… Смотрю и думаю, почему не родилась хотя бы лет на 30 раньше. Очень затягивает и отрешает от реальности».
Сюжет
Москва, 1950-е годы. Три молодые провинциалки приезжают в Москву в поисках того, что ищут люди во всех столицах мира — любви, счастья и достатка. Антонина выходит замуж, растит детей, любит мужа. Людмиле Москва представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое особенное счастье.
Катерина же отчаянно влюбляется, но избранник ее оставляет. Однако она не опускает руки, в одиночку растит дочь и к тому же успевает делать блестящую карьеру. В 40 лет судьба дарит ей неожиданную встречу.
Лариса Васильева, журналист отдела новостей:
«Пронзительное кино. Как в черно-белом, так и цветном формате. Ежегодно смотрю на 9 мая. Знаю все цитаты про летчиков. „Это у него нервное“ — когда мат в связи появился.
Смирнов с поленом березы против мессеров, Кузнечик, который доказал комполка свою состоятельность. Не мальчишки — военного летчика. В фильме очень точно передана атмосфера аэродрома с Як-52. И Леонид Быков. Низкий поклон за такое советское кино — с юмором и трагедиями, препятствиями и преодолениями их, любовью и нежностью».
Сюжет
Эта эскадрилья стала «поющей» — так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его «старикам» было не больше двадцати, но «желторотиков», пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали.
Им еще многое предстояло испытать — и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты. И настанет день, когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие желторотики бросятся к своим самолетам.
Надежда Чехович, корреспондент «Афиши»:
«Непостижимым образом фильм про глянцевый журнал и моду стал для меня самой жизнеутверждающей картиной. Хотя все там, конечно, не про это — а про красоту внешнюю и внутреннюю. Момент, когда главная героиня пытается найти неопубликованную рукопись „Гарри Поттера“ — самый любимый. Всегда дает надежду на то, что невозможное возможно».
Сюжет
Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Энди по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала о такой работе, не зная, с каким нервным напряжением это будет связано.
Елена Зуева, менеджер по рекламе:
«Я люблю триллеры и ужастики, смотрю их в любое время. Часто в этих фильмах больше смешного, чем страшного. Альфред Хичкок forever: «Психо», «Верёвка», «В случае убийства набирайте «М».
Сюжет
Мэрион Крэйн недовольна романом с разведенным мужчиной, который уделяет ей внимание только наездами. Поэтому девушка крадет на работе крупную сумму и в спешке бежит из города.
Мэрион останавливается на ночь в мотеле, которым управляет Норман Бейтс — юноша, страдающий от гнёта своей горячо любимой, но деспотичной матери.