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«Моя девочка»

Рита Перегудова, журналист отдела новостей, выпускающий редактор:

«В детстве меня очень тронул этот фильм, хотя он совсем не о детских вещах — потерях, горе, чувстве вины — но при этом очень теплый, уютный и светлый. Пересматриваю его, чтобы вспомнить — любовь и дружба могут менять мир»

Сюжет

11-летняя Вейда Салтенфасс живет в большом доме вместе с отцом и умалишенной бабушкой. Отец занимается предоставлением ритуальных услуг, причем его похоронное бюро размещается прямо в доме семейства Салтенфасс. Мрачная, похоронная атмосфера, царящая в доме, угнетающе действует на девочку.

Мистер Салтенфасс полностью погружен в работу, после смерти жены у него не осталось в жизни других интересов. Но все меняется, когда похоронное бюро нанимает нового сотрудника. Жизнерадостная Шелли заставляет мистера Салтенфасса выползти из ракушки эмоционального отчуждения — Вейда никогда еще не видела своего отца таким счастливым.