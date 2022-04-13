Барнаул
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

«Людк, а Людк!» В повторный прокат выйдет легендарная комедия «Любовь и голуби»

21 апреля в российских кинотеатрах в прокат выйдет культовая советская комедия «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова.

Фильм "Любовь и голуби"
Фильм "Любовь и голуби"
Кинопоиск

На большом экране покажут отреставрированную версию, с улучшенной цветокоррекцией и звучанием.

Фильм появится в рамках проекта «АртКиноПрокат», который ранее повторно выпустил в прокат картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман» и «Москва слезам не верит», пишет «Лента».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти выделят более 11,5 миллиарда рублей на российское кино.

Напомним, что сейчас в кинотеатрах идут показы других советских комедий — «Служебный роман» и «Самая обаятельная и привлекательная».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене