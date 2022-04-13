«Людк, а Людк!» В повторный прокат выйдет легендарная комедия «Любовь и голуби»

На большом экране покажут отреставрированную версию, с улучшенной цветокоррекцией и звучанием.
Фильм появится в рамках проекта «АртКиноПрокат», который ранее повторно выпустил в прокат картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман» и «Москва слезам не верит», пишет «Лента».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти выделят более 11,5 миллиарда рублей на российское кино.
Напомним, что сейчас в кинотеатрах идут показы других советских комедий — «Служебный роман» и «Самая обаятельная и привлекательная».