«Людк, а Людк!» В повторный прокат выйдет легендарная комедия «Любовь и голуби»

21 апреля в российских кинотеатрах в прокат выйдет культовая советская комедия «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова.

На большом экране покажут отреставрированную версию, с улучшенной цветокоррекцией и звучанием.

Фильм появится в рамках проекта «АртКиноПрокат», который ранее повторно выпустил в прокат картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман» и «Москва слезам не верит», пишет «Лента».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти выделят более 11,5 миллиарда рублей на российское кино.

Напомним, что сейчас в кинотеатрах идут показы других советских комедий — «Служебный роман» и «Самая обаятельная и привлекательная».