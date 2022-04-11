ТОП-8 кинопремьер апреля, которые стоит посмотреть барнаульцам

Апрель в кинотеатрах не обойдется без повторного проката — покажут и два фильма «Бумер», и «Волк с Уолл-стрит», и картину 80-х годов Джима Джармуша. Но в этой подборке — только все самое новое, что еще не выходило на большие экраны.

Фильм "Всё везде и сразу"

Всё везде и сразу

Чудаковатая и причудливая картина на грани фантастики и фэнтази от режиссера «Человек-швейцарский нож».

Эвелин получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством.

Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Как знать, возможно, заодно она разберётся и с самым страшным злом — своими налогами.

Мальчик-дельфин

Милая история про морского Маугли.

Дельфиненок Снежок спасает в волнах маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе. С тех пор друзья, почти братья, беззаботно растут вместе, будоража морских обитателей своими веселыми проделками.

Пока однажды покой их радостного мирка не разрушает злобный Осьминог. Он изгоняет мальчика на сушу, где тому предстоит научиться жить среди людей и разобраться в тайне своего происхождения.

Пласт

Владимир Вдовиченков и Сергей Маковецкий охотятся за янтарем в Калининградской области.

Большой Босс Евгений Сергеевич поручает Славе и Жене реализовать партию контрабандного солнечного камня. Слава и Женя — друзья, которые промышляют янтарем с детства. В 90-е у них был шанс подняться и стать обеспеченными людьми, но одно обстоятельство, произошедшее по вине Славы, навсегда лишило их этой возможности.

После получения от Евгения Сергеевича большой партии в голове у Жени возникает план, как быстро разбогатеть и стать тем человеком, которым он всегда мечтал быть.

Обратимая реальность

Яркие приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая развлечение в параноидальный кошмар. Под подозрением — группа антивиртов, которая стремится вернуть людей в реальный мир с подлинными эмоциями и впечатлениями.

Оперативнику виртуальной полиции Михаилу поручено провести расследование и заслужить доверие Вики, сотрудницы компании «Новой жизни», предположительно содействующей антивиртам. Однако каждый его шаг все больше запутывает дело и отношения с Викой. Грань между виртуальным и реальным стирается, а следователь становится главным подозреваемым.

Родители строгого режима

Комедия с участием Алисы Фрейндлих, Александра Адабашьяна и Владимира Сычева.

Сюжет прост — родители насильно удерживают в доме своего сына ради перевоспитания. Есть только одна проблемка — сыну 38 лет и он мэр города.

Первый Оскар

Осень 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с кинокамерами оказаться в эпицентре грандиозной битвы за Москву.

А в мирном Лос-Анджелесе 15-я церемония вручения премии «Оскар» начинается с сенсации − главную кинонаграду Голливуда получает документальная лента из СССР.

Подельники

Молодой биатлонист Петя вместе с женой Настей возвращается в родное село — работать физруком. Их встречают суровая природа и суровые люди, живущие по законам тайги.

По этим законам убийство за оскорбление — право сильного, а сильнее шамана Вити Людоеда, бывшего зека, здесь никого нет. Петя становится свидетелем его кровавого преступления.

Вызов убийце решается бросить только 10-летний Илья, сын жертвы. Петя не может оставить ученика наедине со страшной местью: Илья должен усиленно тренироваться, и тогда Петя поможет ему расквитаться с Людоедом.

Дьяволик

В городе Клервилль полиция сбилась с ног в поисках таинственного и жестокого преступника по прозвищу Дьяволик. В очередной раз дерзкий гангстер ускользнул от служителей закона. Несмотря на неудачу, инспектор Гинко спешит расставить новую ловушку.

В город прибывает Леди Кант — владелица знаменитого розового бриллианта. Проницательный коп не сомневается, что пути сексапильной миллионерши и Дьяволика непременно сойдутся.