Вместо «Бэтмена». В барнаульском кинотеатре покажут эпический индийский блокбастер с загадочным названием

Со 2 апреля в Барнауле в кинотеатре «Мир» проведут показы индийской картины «RRR».

По сюжету два народных героя вынуждены встать плечом к плечу, чтобы в нелегкое время защищать родную землю.

Картину будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами.

Судя по трейлеру, в фильме будет много эпичных драк в знакомом многим стиле Болливуда.

Напомним, первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила вместо западных фильмов показывать в кинотеатрах картины из Китая, Индии и Узбекистана.

«Я была в Китае, видела там замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут (в России. — Прим. ред.), и очень жаль — по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли», — объяснила политик.

Ранее стало также известно, что россияне не увидят третью часть «Фантастических тварей» из саги о Гарри Поттере.