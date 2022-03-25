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Жизнь

Россияне не увидят третью часть фильма «Фантастические твари»

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» удален из графика кинорелизов в России. Об этом в своем телеграм-канале сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Фантастические твари: Тайна Дамболдора
Фантастические твари: Тайна Дамболдора
Кинопоиск

Прокат картины был запланирован на 14 апреля 2022 года, через неделю после мирового старта.

По трейлерам, которые выпустила Warner Bros., было понятно, что речь в нем пойдет о противостоянии Гриндевальда (Мадс Миккельсен), который собрал армию маглов и затеял войну против людей, и его прежде ближайшего друга Дамблдора (Джуд Лоу).

Будущему директору Хогвартса помогают герои предыдущих частей «Фантастических тварей»: Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), Джейкоб Ковальски (Дэн Фоглер) и другие, пишет «Фонтанка».

Ранее первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила вместо западных фильмов показывать китайские, индийские и узбекские картины.

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