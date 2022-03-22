Какие фильмы хотят показывать в российском прокате вместо западных

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Драпеко: какие фильмы можно пустить в прокат вместо западных?

Елена Драпеко подчеркнула РИА Новости, что западные фильмы в российском прокате можно заменить на китайские, индийские и узбекские. Эту идею депутат хочет обсудить с Минкультуры.

«Это наше предложение, но они (Минкультуры. — Прим. ред.) регулируют. У них есть департамент, они проводят мероприятия. У нас существует кинорынок», — заявила она.