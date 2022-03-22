Какие фильмы хотят показывать в российском прокате вместо западных

Елена Драпеко подчеркнула РИА Новости, что западные фильмы в российском прокате можно заменить на китайские, индийские и узбекские. Эту идею депутат хочет обсудить с Минкультуры.
«Это наше предложение, но они (Минкультуры. — Прим. ред.) регулируют. У них есть департамент, они проводят мероприятия. У нас существует кинорынок», — заявила она.
Драпеко объяснила: «Я была в Китае, видела там замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут (в России. — Прим. ред.), и очень жаль — по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли».
Депутат также добавила, что в кино можно показывать российские фильмы: «Я считаю, что это возможность для отечественного кинематографа, прежде всего. У нас есть хорошие фильмы, нам есть что смотреть».
Американская компания Warner Bros приостановила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России. Отмечается, что его премьеру назначали на 3 марта.
Кроме того, приостановили поставки фильмов компании Sony, Walt Disney Company и Paramount.