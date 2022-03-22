22 марта
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Кино и ТВ

Какие фильмы хотят показывать в российском прокате вместо западных

Елена Драпеко, первая замглавы комитета Госдумы по культуре, предложила альтернативу западным фильмам. На какое кино можно заменить их — в нашем материале.

Кинотеатр.
Кинотеатр.
unsplash.com
1
Драпеко: какие фильмы можно пустить в прокат вместо западных?

Елена Драпеко подчеркнула РИА Новости, что западные фильмы в российском прокате можно заменить на китайские, индийские и узбекские. Эту идею депутат хочет обсудить с Минкультуры.

«Это наше предложение, но они (Минкультуры. — Прим. ред.) регулируют. У них есть департамент, они проводят мероприятия. У нас существует кинорынок», — заявила она.

2
Почему депутат предлагает показывать китайские и индийские фильмы?

Драпеко объяснила: «Я была в Китае, видела там замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут (в России. — Прим. ред.), и очень жаль — по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли».

Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
СС0

Депутат также добавила, что в кино можно показывать российские фильмы: «Я считаю, что это возможность для отечественного кинематографа, прежде всего. У нас есть хорошие фильмы, нам есть что смотреть».

3
Какие фильмы пока не будут показывать в России?

Американская компания Warner Bros приостановила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России. Отмечается, что его премьеру назначали на 3 марта.

Попкорн, кино.
Попкорн, кино.
СС0

Кроме того, приостановили поставки фильмов компании Sony, Walt Disney Company и Paramount.

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