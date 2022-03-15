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Алтайская молодежь купила 2 тысячи билетов в кино по «Пушкинской карте» — какие российские фильмы они смотрели

В феврале кинотеатры в Алтайском крае стали продавать билеты на российское кино по «Пушкинской карте». За месяц фильмы смогли посмотреть больше двух тысяч человек.

Открытие кинотеатра "Пионер"
Открытие кинотеатра "Пионер"
Анна Зайкова

По программе карты билеты можно приобретать только на российские картины.

Зрители сходили в кино на картины «Мистер Нокаут», «11 молчаливых мужчин», «Хочу замуж», «Однажды в пустыне», «Пиноккио. Правдивая история», «Папы» и другие, пишет региональный Минкульт.

Напомним, что «Пушкинская карта» выдается молодым людям от 14 до 22 лет. В этом году баланс карты составил пять тысяч рублей, две из которых можно потратить на покупку билетов в кинотеатры.

На сегодняшний день в Алтайском крае к проекту «Пушкинская карта» присоединились 14 кинотеатров и кинозалов. Это барнаульский кинотеатр «Пионер» и кинотеатры сети «Киномир» в городе Барнауле и Бийске, а также кинозалы в Славгороде, Камне-на-Оби, Заринске, Алтайском, Ключевском, Кулундинском, Смоленском районах.

Ранее «Афиша» рассказала, что будет идти в марте в барнаульских кинотеатрах.

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