По программе карты билеты можно приобретать только на российские картины.
Зрители сходили в кино на картины «Мистер Нокаут», «11 молчаливых мужчин», «Хочу замуж», «Однажды в пустыне», «Пиноккио. Правдивая история», «Папы» и другие, пишет региональный Минкульт.
Напомним, что «Пушкинская карта» выдается молодым людям от 14 до 22 лет. В этом году баланс карты составил пять тысяч рублей, две из которых можно потратить на покупку билетов в кинотеатры.
На сегодняшний день в Алтайском крае к проекту «Пушкинская карта» присоединились 14 кинотеатров и кинозалов. Это барнаульский кинотеатр «Пионер» и кинотеатры сети «Киномир» в городе Барнауле и Бийске, а также кинозалы в Славгороде, Камне-на-Оби, Заринске, Алтайском, Ключевском, Кулундинском, Смоленском районах.
Ранее «Афиша» рассказала, что будет идти в марте в барнаульских кинотеатрах.